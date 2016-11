Saldo positivo Cinco jogos, cinco vitórias, 100% de aproveitamento e a liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Sob o comando...

Saldo positivo

Cinco jogos, cinco vitórias, 100% de aproveitamento e a liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Sob o comando de Tite, a Seleção resgatou o bom futebol e o respeito dos adversários. E, ao mesmo tempo que diminuiu a ”Neymardependência”, com o bom desempenho de nomes como Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, o Brasil viu crescer o nível das atuações de seu camisa 10. Já são quatro gols e cinco assistências sob o comando do treinador, com participação direta em nove dos 15 gols marcados.

Grupo forte

Uma das características de Tite é sempre dividir as responsabilidades. Quando perguntado sobre a importância de Neymar para o time, costuma dizer que é desumano colocar tudo nas costas de apenas um jogador. Para o treinador, a ênfase no jogo coletivo é a resposta para quem pergunta o motivo de a Seleção depender menos de Neymar na atualidade. Na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre a Argentina, o nome de Neymar só foi citado nos minutos finais. A Seleção folga nesta sexta-feira e volta a treinar no sábado e no domingo. As atividades serão realizadas na Cidade do Galo. No domingo, a delegação brasileira embarca em voo fretado para Lima. A partida contra o Peru será na próxima quarta, às 00h15.

Críticas

Acostumado a usar o bom humor em suas manchetes, o jornal argentino “Olé” utilizou um tom alarmista para noticiar a dura derrota da seleção do pais para o Brasil, por 3 a 0. Usando uma foto com Neymar, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho fazendo o gesto de uma ligação telefônica, o diário esportivo chamou a atenção para a situação da Argentina nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018 e pediu: “Chamem a emergência”.

Quase lá

A vitória sobre a Argentina por 3 a 0, na última quinta-feira, fez com que a seleção brasileira chegasse a 98% de chances de ir à Copa do Mundo de 2018. De acordo com as contas do matemático Tristão Garcia, divulgadas no site “InfoBola”, apenas os brasileiros e os uruguaios, que têm 96% de possibilidade, estão com uma vaga encaminhada para o Mundial. A Argentina, por sua vez, tem apenas 36% de chance.

Lamentável

Com o anúncio de Esteban Ocon na Force India e a renovação de Jolyon Palmer na Renault às vésperas do GP do Brasil deste fim de semana, duas interessantes vagas visadas por Felipe Nasr para 2017 se fecharam. Com o grid se definindo e ainda sem contrato assinado para a próxima temporada, o brasileiro tem poucas opções no horizonte. Uma delas é seguir na Sauber, outra é tentar uma vaga na pequena Manor. Há também um cockpit aberto na Haas, mas os rumores no paddock indicam que Kevin Magnussen, atualmente na Renault, é quem está mais próximo dela. Nesta quinta-feira, no paddock do Autódromo de Interlagos, Nasr atendeu os jornalistas brasileiros e falou sobre sua situação. O brasileiro de 24 anos lamentou a perda das oportunidades nas duas equipes intermediárias, disse não temer ficar fora da F1 no próximo ano.