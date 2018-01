Salários de funcionários da Santa Casa são quitados e trabalhadores desistem de greve

Após atrasos de mais de 20 dias no pagamento dos salários, a Santa Casa de Misericórdia de Araras finalmente realizou a quitação de todos...

Após atrasos de mais de 20 dias no pagamento dos salários, a Santa Casa de Misericórdia de Araras finalmente realizou a quitação de todos os valores devidos a seus funcionários ainda na última quinta-feira (25). Com isso a paralisação das atividades programada pelos trabalhadores da instituição não aconteceu na sexta-feira (26).

O próprio Sinsaúde (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde) de Araras havia adiantado que a greve só não ocorreria se as pendências fossem quitadas antes da sexta-feira.

A notícia sobre eventual paralisação foi divulgada com exclusividade pela Tribuna ainda na segunda-feira (22). Segundo o Sinsaúde, os trabalhadores da Santa Casa de Araras enfrentam problemas para receber os pagamentos em dia há meses, e ainda estavam, na segunda-feira, com parte dos salários de dezembro e do 13º não quitados.

A diretora-presidente do Sinsaúde (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde) de Araras, Tereza Aparecida Mendes, explicou ainda na segunda que a greve já estava programada para acontecer na semana passada, mas em busca de uma solução menos traumática os trabalhadores esperaram os pagamentos até o último sábado (20) – o que também não aconteceu. Só depois de decidirem pela greve, já na quinta-feira, a Santa Casa finalmente realizou os pagamentos de salários.

Até o início da semana o Hospital São Luiz, mantido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras, devia 30% do salário de dezembro e 20% da segunda parcela do 13º salários aos funcionários. Havia um acordo de que o pagamento do 13º fosse feito até sábado (20), mas isso não ocorreu na data combinada. Somente no meio da semana o 13º salário foi pago. Poucas horas depois, a apenas um dia de uma paralisação geral na Santa Casa, a entidade então pagou o restante também do salário de dezembro.

Mesmo com os salários pagos os trabalhadores da Santa Casa permanecem em “estado de greve” (trabalhando, mas em alerta). Isso porque ainda há receio de atrasos nos salários de janeiro. Segundo o Sinsaúde, há mais de quatro meses significativos atrasos no pagamento dos salários vem ocorrendo. Por isso a promessa é que se até o quinto dia útil de fevereiro os salários de janeiro não forem pagos integralmente, a greve será deflagrada.

Pedido ao prefeito e à Câmara

Segundo a direção do Sinsaúde, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o Presidente da Câmara de Araras, Pedrão Eliseu (DEM) e a direção do Hospital São Luiz foram oficiados sobre a possibilidade de greve ainda na segunda-feira (22).

Em seu programa semanal de rádio o prefeito Pedrinho Eliseu garantiu que o impasse foi resolvido, mas não explicou se a Prefeitura de Araras antecipou pagamentos à instituição de Saúde.

