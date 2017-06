A derrubada de árvores nas margens do Ribeirão das Furnas chamou a atenção – e até causou descontentamento – em muitos ararenses durante...

A derrubada de árvores nas margens do Ribeirão das Furnas chamou a atenção – e até causou descontentamento – em muitos ararenses durante esta semana. Por anos, elas integraram a paisagem da Avenida Dona Renata (Marginal), na região entre a ponte da Casa Krepischi e a passarela do Hipermercado Walmart.

Pouco mais de 20 árvores foram derrubadas para liberar espaço na obra de alargamento e aprofundamento do leito do ribeirão, dentro do projeto da macrodrenagem do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Sai o verde, entra o concreto.

É sabido que tal obra é de extrema importância para Araras, principalmente porque promete reduzir – e até acabar – com os alagamentos que há anos acometem a cidade durante os temporais.

E apesar da polêmica, a derrubada das árvores consta no projeto aprovado em 2011 e tem autorização da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), assinada no mesmo ano e revalidada no início deste ano.

E para quem ficou assustado com a derrubada das árvores durante a semana, é preciso antecipar a informação de que outras árvores terão o mesmo destino. Com o avanço das obras, existe a possibilidade da derrubada de mais árvores, nas margens do mesmo ribeirão, pois a autorização para a execução do projeto incluiu a remoção de área próxima de 26 hectares ao longo do canal.

Infelizmente, grandes obras da engenharia civil dependem do sacrifício de importantes áreas verdes e o assunto não é novidade – e já foi fruto de discussão em audiência pública em anos anteriores. Porém, algumas perguntas feitas pelos ararenses carecem de respostas, e uma delas é se de fato ocorrerá a rearborização.

No projeto consta que a Prefeitura tem a obrigação de rearborizar 10% a mais dos 26 hectares nos quais foram permitidas as derrubadas. O Município já tem tal projeto, que deve passar pelo crivo da Cetesb antes de ser implantado.

A rearborização não é imediata. Será executada somente depois do fim das obras. Ou seja: mesmo prevista, ela poderá demorar anos para ser reconstituída e colocar de volta o verde onde um dia existiu – a menos que se faça o trabalho de paisagismo com plantas já desenvolvidas.

Até lá, será preciso muita atenção e acompanhamento para que a recomposição da área verde volte a fazer parte do amplo trecho da Dona Renata. E mesmo com a autorização, não custa que a empresa avalie com atenção especial a possibilidade da preservação de alguns exemplares que possam ser poupados da remoção. Afinal, levou muitos anos para essas árvores atingirem a maturidade e embelezar o sistema viário.