Sai comissão para cadastro e legalização de ambulantes

Nomes foram definidos por portaria municipal; grupo, que será remunerado, tem 180 dias para apresentar minuta de lei para regularizar setor Está definida a...

Está definida a comissão temporária que fará a análise, o cadastro e a regularização do comércio ambulante no município, além da minuta da legislação que vai “disciplinar adequadamente o funcionamento da atividade dos vendedores ambulantes, camelôs, quiosques, trailers e similares”. Os nomes foram designados na portaria nº. 11.788, publicada na semana passada no Diário Oficial do Município.

Integram a comissão Wallasy Batista da Silva Carlos, que é chefe da Divisão de Fiscalização Urbana e será o presidente, Fernando Pagioro, diretor do Departamento de Urbanismo e Posturas, Carlos Alberto Olivato, Júlio César Trinchetti e Geraldo Narciso Porto, que são fiscais urbanos, e ainda o procurador geral do município, Boris Hermanson.

O grupo terá 180 dias para apresentar o resultado do trabalho, que envolverá a previsão de uma legislação compatível com a realidade do município para o comércio ambulante, a realização de um cadastramento dos ambulantes localizados no perímetro urbano e a propositura de medidas para regularização dos que se encontram em situação irregular.

Das três tarefas especificadas na portaria, ao menos uma delas, a do cadastramento, poderá contar com a tecnologia do georreferenciamento, um tipo de mapeamento que utiliza coordenadas geográficas e marcos físicos existentes no ambiente, para determinar a exata localização de algum imóvel ou outro elemento. Pode ser feito por meio de técnicas topográficas, ou através da tecnologia do GPS (Sistema de Posicionamento Global).

Maioria está irregular

A comissão terá bastante trabalho. Estimativas da própria Prefeitura, divulgadas no mês passado, apontavam para a existência de mais de 300 ambulantes – a maioria carrinhos e trailers de lanches em atividade no município, com menos de um terço disso já possuindo Alvará. Sendo que parte dos documentos passou a ser emitida a partir de agosto de 2017, pelo chamado Sistema de Licenciamento Integrado, para microempreendedores individuais, por meio do serviço Via Rápida da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

Ao longo de muitos anos, porém, o município deixou de expedir esses alvarás, o que não impediu que dezenas de ambulantes se estabelecessem irregularmente. Além disso, muitos desrespeitam regras do Código de Posturas do Município, fazendo uso irregular do espaço público, instalando puxadinhos, anexos, coberturas e outras instalações sobre calçadas, praças e canteiros de avenidas.

Situação que desorganiza ainda mais a cidade e desequilibra a concorrência, segundo admite a própria portaria do prefeito Pedro Eliseu Filho (PSDB), e expõe a leniência do município em relação ao problema. Nas considerações da portaria, ele afirma que “…cabe ao Município elaborar legislação que discipline adequadamente o trabalho dos vendedores ambulantes, camelôs, quiosques, trailers e similares, pois vemos que a tolerância sem regras prejudica os estabelecimentos formais.”

A comissão será remunerada como determina o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. O presidente receberá mensalmente uma gratificação correspondente a 50% do menor salário vigente na Prefeitura, que seria o de servente (R$ 1.030,20), o equivalente a R$ 615,10. Já os demais membros, por dia de trabalho, receberão 1/30 (um trinta avos) do mesmo salário, limitando-se ao valor total devido no mês à gratificação estabelecida ao presidente.