Saema troca tubulação no Ribeirão das Furnas, mas mau cheiro continua

Durante a semana passada muita gente reclamou nas redes sociais o mau cheiro vindo do Ribeirão das Furnas, entre o Jardim Sobradinho até o...

Compartilhe em suas redes sociais!

Durante a semana passada muita gente reclamou nas redes sociais o mau cheiro vindo do Ribeirão das Furnas, entre o Jardim Sobradinho até o Lago Municipal. O Saema foi acionado e consertou uma rede coletora danificada, próximo à Rodoviária Padre João Modesti, mas mesmo assim o forte odor não acabou.

De acordo com o presidente da autarquia, Rubens Franco Júnior, o Saema agiu rapidamente. “Após uma obra realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas na rede de águas pluviais daquele local, parte da rede coletora de esgoto do Saema foi danificada, o que causou um forte odor conforme relatado por munícipes. Logo que o Saema foi informado, as equipes prontamente avaliaram a situação e realizaram a manutenção necessária para reparar a rede”, comentou Franco Júnior.

O local do serviço fica na própria Avenida Dona Renata (Marginal), sob o Viaduto Carlos Giovanni Bolles, próximo à Rodoviária. Para o reparo foram trocados 10 metros de extensão da rede de esgoto do Saema. O telefone de emergência do Saema é o 0800 014 4321, e a ligação é gratuita.