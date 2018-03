Saema tenta reduzir perdas de água instalando macromedidores em 60 locais

Tentando reduzir as perdas de água tratada em todo o município, o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Araras tem realizado...

Tentando reduzir as perdas de água tratada em todo o município, o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Araras tem realizado diversas ações por meio do Programa de Redução de Perdas. A ideia do programa, executado por profissionais da própria autarquia e que teve início em 2017, é focar no serviço de caça-vazamentos. “Esse serviço é feito diariamente por uma equipe que utiliza aparelhos específicos para detectar vazamentos invisíveis nos ramais da cidade e depois outra equipe vai até o local para repará-los”, explica o presidente da autarquia, Rubens Franco Junior.

Além do caça-vazamentos, outras ações começaram a ser desenvolvidas para reduzir as perdas de água como a instalação de válvulas controladoras de pressão e a instalação de macromedidores (medidores de vazão).

Os macromedidores são instrumentos utilizados para medir a taxa de vazão de água e gerar indicadores. Os aparelhos já começaram a ser adquiridos pelo Saema e serão instalados em mais de 60 pontos da cidade. “O primeiro medidor está sendo instalado na Estação de Tratamento de Água para que possamos realizar alguns testes, depois disso, os outros que estão chegando começarão a ser instalados nos outros pontos para nos ajudar no monitoramento e na medição da vazão de água e assim detectarmos possíveis vazamentos”, comenta Franco.

Além disso o Saema vai instalar sete VRPs (Válvulas Controladoras de Pressão) para o controle de pressão da água, adequando as redes às pressões normatizadas e aumentando a vida útil das redes de distribuição. “Instalaremos sete dispositivos em locais específicos da cidade em que a pressão prejudica o abastecimento. Com isso esperamos controlar o fluxo da água e manter as redes mais estáveis”, finaliza. (Redação)