Saema segue com ação para eliminar vazamentos invisíveis em Araras

Com base em pesquisa de vazamentos invisíveis, iniciada em 2017 e integrando o Programa de Gestão de Perdas de Água e Energia do Saema, a autarquia vem adotando ação para garantir que haja redução de perdas de água pela cidade.

Segundo o Saema, a pesquisa consiste em realizar uma varredura nos ramais do município, que são as tubulações responsáveis pela distribuição de água tratada, utilizando um aparelho de escuta denominado “geofone eletrônico” e que permite que sejam localizados vazamentos na rede.

“Estes vazamentos ocorrem após o rompimento da rede, pode ser uma simples rachadura, porém, nossa obrigação é evitar que a água tratada do município seja desperdiçada”, explica o presidente da autarquia Rubens Franco Junior.

Em janeiro de 2018 já foram pesquisados mais de 3 mil ramais e dentre eles foram localizados três vazamentos invisíveis. “Após localizar o vazamento a equipe de pesquisa informa uma outra equipe que irá emitir a ordem de serviço para que seja feito o devido reparo na rede”, diz Franco.

Para realizar o reparo é necessário que o tempo esteja estável, o serviço inclui as seguintes etapas: identificação do local; sinalização da obra; remoção do pavimento; perfuração do solo; manutenção corretiva da tubulação; assentamento do fundo da vala; reaterro da vala e a recomposição do pavimento.

“A recomposição do pavimento também dependerá do tempo estável já que não pode ser realizada com a terra úmida, pois isso pode causar afundamento do solo e danificar novamente a rede”, explica.

Desta forma, o assentamento da vala é executado e deve-se esperar até que o solo esteja completamente seco para que seja feita a pavimentação com a massa asfáltica.