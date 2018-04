Moradores questionam falha no abastecimento; Saema promete solucionar falta de água esporádica

O Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Araras prometeu, por meio de nota publicada nesta terça-feira (24) encontrar uma solução para...

O Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Araras prometeu, por meio de nota publicada nesta terça-feira (24) encontrar uma solução para problemas pontuais de abastecimento de água no bairro Dalla Costa, em Araras.

Uma moradora chegou a postar em grupo da rede social Facebook cobranças para que o problema seja sanado. “Gostaria de em nome dos moradores do Dalla Costa e proximidades pedir maiores esclarecimentos para os responsáveis do Saema ou administração , o que está acontecendo com a falta de água que pagamos”. Segundo a mesma moradora, “todos os domingos vem faltando água canalizada” nas residências do bairro. “Pedimos providências, ou vamos ter desconto em nossas contas”, sugeriu a moradora, garantindo que “como bons cidadãos pagamos nossas contas em dia”.

O Saema não negou o problema, mas admitiu não ter descoberto a causa das interrupções até então. “O Saema esclarece a todos que tem mobilizado suas equipes para solucionar o caso de falta de água no bairro Dalla Costa, registrado nos últimos três domingos. A autarquia informa que não foi encontrado qualquer problema nos reservatórios de água ou na casa de bombas responsável pelo abastecimento”, informou a empresa.

Ainda explica o Saema que os técnicos não visualizaram qualquer obstrução na rede de água. “Porém, estão sendo tomadas medidas para evitar que ocorra novamente falta d’água no bairro”, garantiu a empresa pública.

A autarquia ainda garantiu que para evitar problemas com abastecimento fará uma nova interligação no reservatório para suprir os bairros Jardim Bela Vista, Jardim Esplanada, Jardim Planalto e Dalla Costa. “Havendo falta de água nestes bairros no próximo domingo, dia 29, o morador deverá entrar em contato imediatamente com o serviço de emergência 24 horas do Saema pelo telefone gratuito 0800 014 4321”, sugeriu o Saema.