Saema prevê gastar R$ 250 mil para desassorear ribeirões

Empresa terá que fornecer mão de obra e todos os equipamentos necessários para a limpeza no período de um ano

Uma licitação na modalidade Pregão Presencial (nº1326/2017) vai escolher uma empresa que ficará responsável pela limpeza (desassoreamento) do leito dos ribeirões das Araras e Furnas e também do córrego que nasce na região do Jardim Piratininga e deságua no Ribeirão das Araras, em frente da Delegacia do Município, Jardim São João, zona norte.

A licitação está marcada para o dia 21 de novembro na sede do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) e com custos que devem ser pagos pela autarquia. Vence a empresa que oferecer menor preço para a limpeza, inicialmente orçado em R$ 251.178,47.

Consta no edital que a empresa terá que fornecer mão de obra e todos os equipamentos necessários para a limpeza no período de um ano. Conforme apurado pela Tribuna, atualmente a empresa Forty é responsável pela limpeza, mas apenas das margens dos ribeirões e dos córregos. Essa limpeza inclui corte de grama, poda de árvores e até a retirada de mato quando está no leito dos ribeirões e córregos. Porém, a mesma empresa não é responsável pelo serviço considerado mais “pesado”, que é o desassoreamento dos leitos. A Forty também limpa praças, terrenos e demais espaços públicos.

Tribuna apurou que a empresa prevista a ser contratada pelo Saema fará o trabalho do desassoreamento, que consiste na retirada de restos da construção civil, areia e terras, comumente arrastados e deixados pelas chuvas.

O assoreamento dos ribeirões pode contribuir com os transbordamentos e alagamentos, que causam transtornos para a população. A situação é mais crítica na confluência dos ribeirões das Araras e Furnas, que fica ao lado da região do Condomínio Samantha. Mas essa empresa vencedora da licitação do Saema não atuará no desassoreamento deste trecho durante obras.

A confluência fica na região do terreno de obras da Macrodrenagem Urbana, feita pela Construtora Tecla, vencedora do processo de licitação. Atualmente, o aumento e aprofundamento da calha do Ribeirão das Furnas está entre o Walmart e a ponte da rotatória do antigo Curtume Graziano.