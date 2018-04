Sábado tem Encontro Kids e Gonzaguinha no Teatro

Neste sábado (21), às 16h, Peppa Pig, Minios, Frozen e Unicórnios sobem ao palco do Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Os ingressos...

Neste sábado (21), às 16h, Peppa Pig, Minios, Frozen e Unicórnios sobem ao palco do Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Os ingressos estão à venda na lojas Tubarato e bilheteria do Teatro. O espetáculo Grande Encontro Kids é voltado para todos os públicos que que gostam do gênero musical.

A partir das 20h, o mesmo palco recebe Gonzaguinha. O musical O Eterno Aprendiz Eterno terá os ingressos vendidos na bilheteria do Teatro por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

SÁBADO

Mustache – 4º Flash Day

Dia: 21/04

Horário: 10h

Atração: Shell Tattoo e Tayler Tattoo, Bandas Cadillac Rosa e Missão Marte, além de Mini Burguer Station, Tenda do Salgado e Rock’n Roll Ice

Local: Mustache Barber Shop ( Avenida Washington Luís, 357)

Teatro Estadual – Grande Encontro Kids

Dia: 21/04

Horário: 16h

Atração: espetáculo infantil Grande Encontro Kids

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Teatro Estadual – Gonzaguinha

Dia: 21/04

Horário: 20h

Atração: Gonzaguinha no musical O Eterno Aprendiz Eterno

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 21/04

Horário: 21h

Atração: Banda Fruto Especial

Local: Clube do Bancários

Associação Atlética Ararense – Baile de Casais

Dia: 21/04

Horário: 21h30

Atração: Banda Raio X

Local: Associação Atlética Ararense (salão social)

DOMINGO

Sayão Futebol Clube – Domingo É Show

Dia: 22/04

Horário: 12h

Atração: Wilson júnior

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Araras recebe peça gratuita sobre o perigo das queimadas “A Descoberta de Quim Labareda”

Araras recebe a peça “A Descoberta de Quim Labareda”, que vai abordar, de maneira lúdica, o perigo e consequências das queimadas. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet com produção do Grupo Komedi e patrocínio da empresa Usina Santa Lúcia.

As apresentações são gratuitas e abertas ao público e acontecem no dia 23 de abril na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Clotilde Russo, às 10h, e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francisco Sales Nogueira às 14h.

A peça conta a história de Quim Labareda, uma pequena fagulha, que estava triste pois soube que o fogo fazia muito mal ao homem, queimava suas matas, seus lixos e destruía quase tudo. Quim com sua força e luz, ensina a todos, dos perigos de queimar o lixo ou ainda os pequenos campos das agriculturas informais próximos as cidades, mostrando o perigo para os aeroportos e para as rodovias. Ele quer mostrar para as pessoas que o homem pode sim fazer uso do fogo, desde que haja equilíbrio.

Espetáculo gratuito – “A Descoberta de Quim Labareda”

Dia: 23/04

• Horário: 10h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Clotilde Russo (Rua Florianópolis, Jardim Cândida)

• Horário: 14h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francisco Sales Nogueira (Rua Araraquara, Jardim São João)

Rotary Club de Araras – 3ª Festa Alemã

Dia: 24/04

Horário: 20h

Atração: comidas típicas

Ingresso: R$ 60 (crianças até 9 anos não pagam)

Local: Salão Social da Apae ( Avenida Washington Luiz, 583)

Clube Ararense – Café Colonial do Lions

Dia: 25/04

Horário: 20h

Atração: 32º Café Colonial

Local: Clube Ararense (salão social)

Grêmio – Baile de Casais

Dia: 26/04

Horário: 20h

Atração: Irmãos Patheys

Local: Grêmio Recreativo Ararense

Sayão Futebol Clube -Noite do Vermelho & Preto

Dia: 27/04

Horário: 21h

Atração: Noite do Vermelho & Preto

Ingresso: R$ 10 (não sócio) e R$ 15 (mesa não sócio) e R$ 10 (mesa sócio)

Local: Sayão Futebol Clube

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 28/04

Horário: 21h

Atração: Banda Star In Concert

Local: Clube do Bancários

Clube da Saudade – Tradicional Feijoada

Dia: 29/04

Horário: 11h

Atração: almoço com feijoada

Ingressos: R$ 25 e menores de 12 anos não pagam

Local: Clube da Saudade de Araras (Avenida Ângelo Franzini, n° 2750)

Teatro Estadual – Risadaria com Rafael Cortez

Dia: 29/04

Horário: 20h

Ingresso: gratuito

Atração: Risadaria com Rafael Cortez

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo RussoRisadaria com Rafael Cortez

Sayão Futebol Clube – Thiaguinho em Araras

Dia 30/04

Horário: 22h

Atração: show do cantor Thiaguinho em Araras

Local: Sayão Futebol Clube