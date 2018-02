Saap 2018: inscrições foram prorrogadas até o dia 26

As inscrições para a 81ª edição do SAAP (Salão Ararense de Artes Plásticas Antônio Rodini) foram prorrogadas até o próximo dia 26 de fevereiro...

As inscrições para a 81ª edição do SAAP (Salão Ararense de Artes Plásticas Antônio Rodini) foram prorrogadas até o próximo dia 26 de fevereiro (segunda-feira). As fichas de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Araras – www.araras.sp.gov.br.

Artistas interessados também podem se inscrever pessoalmente na Secretaria Municipal de Ação Cultural, no Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita”. Até o momento, 64 cadastros foram efetuados.

Neste ano, as duas modalidades do Salão de Artes, Acadêmica e Contemporânea, foram unificadas.

Regulamento

Segundo o regulamento, serão aceitas até duas obras por artista, em cada uma das categorias: pintura, desenho, gravura, escultura e pesquisa. Os desenhos deverão estar protegidos por vidro ou acrílico e as obras emolduradas ou em condições de exposição com pitões e ganchos.

As etiquetas de identificação deverão ser colocadas no verso do trabalho e informar nome do artista, título da obra, valor – se estiver à venda – e contato telefônico. O número da inscrição será colocado pela organização do concurso. Os trabalhos serão submetidos à Comissão de Seleção e Premiação, composta por três membros críticos ou artistas indicados pela Secretaria Municipal de Ação Cultural de Cidadania.

Todas as obras selecionadas serão divulgadas no dia 12 de março no site da Prefeitura. A abertura e premiação, que este ano terá o valor de cinco salários mínimos para cada categoria, acontecem no dia 24 de março, às 20h, no Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita”. A exposição dos trabalhos premiados e selecionados ficará aberta ao público até o dia 4 de maio. A entrada é de graça.

A retirada das obras selecionadas é de 7 de maio a 28 do mesmo mês. Já das obras não selecionadas, de 12 a 23 de março, no Centro Cultural, que fica Avenida Ângelo Franzini, s/n – Jd. dos Ipês, de segunda à sexta-feira das 9h às 17. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 3541-5763 ou 3542-5807.