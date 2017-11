Roubo em comércio e de veículo tem registro zero em dois meses de zona azul

Outros dados criminais caíram no mesmo período, segundo Segurança Pública Desde setembro, quando entrou em operação a zona azul, nenhum roubo em comércio foi...

Outros dados criminais caíram no mesmo período, segundo Segurança Pública

Desde setembro, quando entrou em operação a zona azul, nenhum roubo em comércio foi registrado na região central da cidade. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, que mostram queda de outros crimes, mas de forma tímida.

O ideal seria comparar os dois meses da zona azul (setembro e outubro) deste ano com setembro e outubro do ano passado. Porém, o sistema digital da Segurança Pública foi criado neste ano e começou a ser alimentado com boletins de ocorrência somente a partir de maio.

Importante ressaltar que a base de dados compreende somente a região onde existe a zona azul, que tem presença maior da GCM (Guarda Civil Municipal), responsável pela fiscalização. O raio compreendido é de 900 metros do cruzamento das ruas Tiradentes e José Bonifácio.

Portanto, dos seis crimes registrados dentro deste raio, roubo em comércio e roubo de veículo tiveram registro zero nos meses de setembro e outubro. Os demais caíram, mas como citado, de forma tímida.

No caso do roubo em comércio, de maio a agosto deste ano, quando a zona azul estava suspensa, foram registrados seis. Setembro e outubro teve registro zero. O furto em comércio (que ocorre quando não existe violência contra a vítima) teve 28 casos de maio a agosto e somente cinco em setembro e outubro, queda de 40%, segundo a Segurança Pública.

Furto a pedestre teve queda de apenas 3,13% e passou de 33 casos de maio a agosto para 16 em setembro e outubro. O roubo a transeunte teve queda de 10%, passou de 11 (maio a agosto) para cinco em setembro e outubro.

No caso da subtração de veículos (roubo e furto) a queda foi maior: foram 24 furtos (maio a agosto) contra seis (setembro e outubro), queda de 50%. O roubo de veículo zerou em setembro e outubro, contra três casos de maio a agosto.

Segundo Moisés Furlan, secretário de Segurança Pública, apesar de alguns indicadores ainda serem tímidos, é importante ressaltar o zero de registros onde os criminosos usam a violência contra as vítimas, que são os roubos.

“A finalidade da zona azul municipal é aproveitar a presença da GCM na fiscalização de trânsito e também na sensação de segurança para quem trabalha ou está no Centro da cidade. Os dois primeiros meses de operação já mostrou redução da violência. Temos ciência da impossibilidade em zerar os crimes, mas vamos reverter ainda mais os números nos próximos meses”, disse.