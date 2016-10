Roubo de veículos tem queda de 59% de janeiro a setembro

De janeiro a setembro deste ano o número de veículos roubados em Araras registrou queda de 59%. Os dados são da SSP (Secretaria de...

De janeiro a setembro deste ano o número de veículos roubados em Araras registrou queda de 59%. Os dados são da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e confirmam estatística apresentada no último dia 25 de outubro pela 2ª Companhia da Polícia Militar, durante audiência pública na Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras).

Os criminosos roubaram 25 veículos nos nove primeiros meses do ano na cidade contra 61 no mesmo período de 2015 – queda de 59%. Março foi o mês que registrou mais casos – sete no total – seguido por maio – cinco. A partir de junho a média se manteve até chegar a zero em setembro. Apenas como comparação, em setembro de 2015 foram cinco casos registrados.

Em contrapartida, o número de veículos furtados aumentou 7% no mesmo período, segundo dados da SSP. Os criminosos furtaram 267 veículos de janeiro a setembro deste ano contra 248 no mesmo período de 2015.

O crime é considerado um desafio para as forças de segurança (Polícias Militar, Civil e Guarda Municipal) e os criminosos agem, principalmente, na região central em vias que ficam fora da área de concessão da zona azul, como as Ruas Visconde do Rio Branco e 13 de Maio, por exemplo.

Além das vias citadas, os furtos ocorrem com freqüência na região do Hospital São Luiz – devido à forte presença de clínicas médicas e que permitem que os carros e motos dos pacientes fiquem por mais tempo estacionados nas ruas – e alguns pontos do Jardim Belvedere.

No último dia 25 de outubro, a PM exibiu um mapa detalhado dos furtos de veículos ocorridos na cidade. Na ocasião, o comando da companhia local disse que através dele será possível atuar mais fortemente para inibir a ação dos criminosos e reduzir os índices.

Furtos aumentam e roubos caem

No mesmo período o número de furtos em geral – quando um criminoso subtrai algum produto de valor de um pedestre, do interior de uma residência ou estabelecimento comercial sem violência contra a vítima – também registrou aumento de 13% na cidade e passou de 828 casos (2015) para 938 (2016).

Assim como aconteceu com os furtos de veículos, os furtos em geral também ocorreram principalmente na região central da cidade, conforme mesmo mapeamento feito pela Polícia Militar. Através dos registros de boletim de ocorrência na Polícia Civil, também é possível constatar a mesma situação.

Na audiência pública realizada pela PM no dia 25, o capitão Helington Illges da Silva, explicou que a maioria dos casos envolve furto de telefones celulares e orientou que os munícipes tenham atenção redobrada ao atenderem ligações enquanto caminham por algumas ruas.

Já o número de roubos – assaltos – caiu no mesmo período e passou de 228 casos (2015) para 219 neste ano. Assim como os furtos o principal alvo dos bandidos são os telefones celulares e os assaltos acontecem, principalmente, na região central.

Crimes contra patrimônio aumentam no Estado

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informa que os roubos aumentaram em todo o Estado – 10% – no mês de setembro, se comparado com agosto. De janeiro a setembro a alta foi de 6,61% e o total de roubos foi de 242.748 em todo o Estado.

Os furtos também aumentaram e passaram de 40.374 para 42.760 em setembro, com 5,91% a mais, e de 369.326 para 384.369 no ano. Na comparação dos últimos nove meses com o mesmo período do ano passo, a alta foi de 4,07%.

No mês, roubos de veículos aumentaram 3,44%. O número de casos passou de 6.083 para 6.292. De janeiro a setembro, a alta foi de 0,32% – de 56.578 para 56.760 ocorrências.

Os furtos de veículos aumentaram 4,73% em setembro, de 9.021 para 9.448, com 427 registros a mais. Já no período acumulado deste ano, houve alta de 1,39% – os casos subiram de 83.677 para 84.837. (Redação)

Registros de crimes de janeiro a setembro

Crime 2015 2016

Roubo veículo 61 25

Furto veículo 248 267

Roubo (assaltos) 228 219

Furto em geral 828 938

Fonte: Segurança Pública de São Paulo