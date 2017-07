Roubo de veículos sobe 38%, furto cai 12%

O roubo de veículos aumentou de janeiro a maio deste ano (1º quadrimestre) na comparação com mesmo período de 2016, segundo dados da SSP...

Pelos dados é possível identificar que o número de veículos furtados em maio deste ano é o menor em 16 meses, conforme consta nos dados da SSP. Foram furtados 12 veículos em maio deste ano contra 27 no mês anterior, abril. Desde janeiro de 2016 a cidade não registrava um número tão baixo.

Pelos dados é possível identificar que o número de veículos furtados em maio deste ano é o menor em 16 meses, conforme consta nos dados da SSP. Foram furtados 12 veículos em maio deste ano contra 27 no mês anterior, abril. Desde janeiro de 2016 a cidade não registrava um número tão baixo.

A queda também é verificada na soma dos quatro primeiros meses deste ano contra os quatro do mesmo período do ano passado. De janeiro a maio de 2017 os criminosos furtaram 124 contra 141 no mesmo período de 2016, queda de 12%. Por fim, se comparado maio com abril deste ano a queda é de 55%.

Mas a notícia negativa fica para o roubo de veículos com aumento de 38% no mesmo período. O roubo é registrado quando existe violência e/ou ameaça contra a vítima, diferente do furto que o pertence é levado pelo criminoso e sem violência ou ameaça contra a vítima.

De janeiro a maio foram roubados 25 veículos na cidade contra 18 no mesmo período do ano passado. Maio teve aumento na comparação com abril – 3 contra 5. O total de roubo em maio deste ano é o mesmo valor registrado no mesmo mês de 2016.

Roubos caem e furtos aumentam no mesmo período

Ainda durante o 1º quadrimestre deste ano, o número de roubos (assaltos) em geral registrado em Araras teve queda de 6% na cidade, se comparado com mesmo período de 2016. Porém, os furtos aumentaram 14%.

A SSP aponta aumento dos furtos de janeiro a maio deste ano, pois em janeiro ocorreram 94 casos, com queda em fevereiro (85), aumentou em março com 120 e novo aumento em maio (137). De acordo com registros de boletins de ocorrência, a maioria dos casos envolve aparelhos celulares.

Criminalidade no 1º quadrimestre

2016

Crime total

Roubo de veículo 18

Furto de veículo 141

Roubo outros 115

Furto outros 494

2017

Crime total

Roubo de veículo 25

Furto de veículo 124

Roubo outros 107

Furto outros 568

Fonte: Segurança Pública de São Paulo

Prefeitura comemora redução dos furtos e cria gabinete de segurança

Na semana passada, a Prefeitura comemorou a queda do número de furto de veículos divulgada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Em nota, confirma a queda na comparação com o mesmo período de 2016.

“Apesar da segurança pública ser de responsabilidade do governo do Estado, a Prefeitura intensificou e criou o Gabinete Integrado de Segurança e que reúne os delegados da Polícia Civil de Araras e o comandante da Polícia Militar, capitão Helington Ilgges da Silva, além do secretário de Segurança Pública Moisés Furlan”, informa a nota.

O documento cita ainda que o gabinete promoverá reuniões mensais e um dos trabalhos visa intensificação da investigação e da patrulha ostensiva, para reduzir os furtos na cidade. “Os números são fruto do trabalho que, em pouco tempo, já começa a render resultados com a queda brusca nos furtos ocorridos em Araras. Iremos impulsionar essas ações e não só no combate aos roubos e furtos, como também a questão do consumo de drogas”, disse o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). (Redação)