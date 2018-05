Rotatória da Câmara é finalmente reaberta

Foram finalizadas na sexta-feira (11) as obras da rotatória da Câmara Municipal, liberando a circulação de veículos no local. Ainda na sexta, após a...

Compartilhe em suas redes sociais!

Foram finalizadas na sexta-feira (11) as obras da rotatória da Câmara Municipal, liberando a circulação de veículos no local. Ainda na sexta, após a pavimentação asfáltica e a instalação de lombofaixa e lombadas no entorno, já na sexta houve pintura no solo da sinalização de trânsito.

A Prefeitura espera que os serviços naquele local resolvam um problema antigo de trânsito na cidade. O ponto se destaca negativamente com alto índice de acidentes. “A rotatória da Câmara é uma das mais movimentadas da cidade por receber veículos de quatro importantes vias de regiões diferentes, e a intervenção que a Prefeitura está fazendo vai melhorar sensivelmente a circulação dos veículos”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) nesta semana.

Conforme a Prefeitura, o problema de alto índice de acidentes deverá ser solucionado com o aumento de uma faixa de rolamento e a lombofaixa na própria rotatória. Houve ainda a instalação de três lombadas nas avenidas próximas. A lombofaixa foi instalada sob pretexto de “valorizar o pedestre, que terá mais segurança para atravessar a rotatória”, enquanto que as três lombadas comuns, que foram instaladas nas avenidas que dão acesso a essa rotatória, estão lá “com o objetivo de diminuir a velocidade de todos os veículos durante a circulação no local”.

As lombadas comuns foram implantadas na Avenida Dona Renata (ao lado da Macfer), Avenida Zurita (sentido Praça Barão) e Avenida Padre Atílio (ao lado da Câmara Municipal).

“Quem dirigir o veículo no sentido Avenida Zurita/Avenida Dona Renata (Marginal) também notará uma melhoria no cruzamento, pois haverá uma segunda faixa no cruzamento para quem deseja virar à esquerda, e uma outra faixa exclusiva para quem deseja subir a Rua Cristóvão Colombo, sentido Praça Barão”, explica o governo.

Os serviços na rotatória da Câmara foram comandados pela Secretaria Municipal de Planejamento, com intervenções do Departamento Municipal de Trânsito, da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil.

A Prefeitura também fez sutil intervenção no paisagismo do local, sob responsabilidade do DMA (Departamento de Meio Ambiente), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Foram plantadas várias espécies de árvores na rotatória, sendo elas Pau-mulato, Ipê amarelo, Árvore do Imperador e Palmeira.