Romaria reúne canoeiros para homenagear Nossa Senhora Aparecida

A 45ª Romaria dos Canoeiros de Leme, que sai de Araras e segue até o bairro Taquari na cidade vizinha será neste domingo (15), a partir das 8h com missa e procissão até a margem do Rio Mogi.

A tradicional festa religiosa é realizada anualmente em todo segundo domingo do mês de outubro, data mais próxima de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida.

O evento reúne emoções, agradecimentos e muita fé. A romaria sai da ponte do bairro Ibicatu (Araras) e percorre por dentro do Rio Mogi e termina no bairro Taquari-Ponte, onde ela é recepcionada com chuvas de rosas e muitos aplausos.

Durante o percurso, nas margens do rio, os fiéis aproveitam a oportunidade para agradecer pelas graças concedidas e prestar homenagens à padroeira do Brasil que é levada em uma das canoas. São milhares de fiéis que aguardam pela passagem da imagem da santa.

Ao final da romaria, o público pode desfrutar de uma quermesse com barracas, doces e brinquedos. Além de um show com o cantor Léo Silva.

A programação da festa começa no sábado (14), às 13h com início do torneio de futebol no Taquari, já às 18h tem missa com o padre João Bosco na Gruta, show pirotécnico e carreata até o bairro Ibicatu. No Ibicatu, às 20h tem a acolhida da imagem pelos devotos, show pirotécnico e show musical e quermesse.