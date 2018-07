Romaria de Cavaleiros reúne cerca de 1.500 participantes

A tradicional Romaria de Cavaleiros, que integra o cronograma de eventos da Festa do Peão de Araras, aconteceu domingo (22). Esta que é...

A tradicional Romaria de Cavaleiros, que integra o cronograma de eventos da Festa do Peão de Araras, aconteceu domingo (22). Esta que é a 53ª edição do evento contou com a participação de cerca de 1.500 cavaleiros, segundo a organização do evento.

A saída foi de frente à Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Cândida, com benção às 10h e envio da Romaria com imagem de Nossa Senhora Aparecida. A chegada foi no Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto, com a segunda benção, seguida de churrasco, leilão de prendas e baile com o sertanejo da dupla Felipe & Marcelo.

O próximo evento para fechar a programação antes da Festa será no dia 5 de agosto e a tradicional Cavalgada Oficial do Rodeio, que terá concentração na igreja Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Cândida. A chegada acontece no Parque Ecológico seguida de almoço, sorteio de ingressos e apresentações de bandas. O evento terá início às 8h30, logo após a missa e é uma realização da HK Produções com apoio da Associação dos Cavaleiros e Amazonas de Araras.

A Festa do Peão de Araras 2018 será de 10 a 15 de agosto, no Parque Ecológico, com os shows de Henrique & Juliano e Day & Lara (10/8), Lucas Lucco, Ferrugem, Open Farra e Bruno & Barreto (11/8), Simone & Simaria (12/8), Marília Mendonça (14/8) e Milionário & Marciano (15/8). A realização é da HK Produções com apoio da Prefeitura de Araras.