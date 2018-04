Rodada de abertura do Futebol Amador teve 76 gols marcados

Abertura das 2ª e 3ª divisões aconteceu no último domingo (1º); ao todo, 16 jogos foram disputados Com 76 gols marcados em 16 jogos,...

Abertura das 2ª e 3ª divisões aconteceu no último domingo (1º); ao todo, 16 jogos foram disputados

Com 76 gols marcados em 16 jogos, teve início neste domingo a abertura das 2ª e 3ª divisões do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2018. Nos primeiros jogos disputados no último domingo (1º), a média foi de 4,75 gols por partida. Os confrontos com mais tentos foram Besikitas FC 10 x 3 Quebrada Aeroporto, seguido por SC Panelinha 8 x 1 Sparta Araras, ambos da 3ª divisão.

“Começamos com o pé direito. O pessoal deu show de disciplina, bons jogos e também com uma chuva de gols. Esses fatos mostram o comprometimento de todas as equipes com o nosso trabalho, o que valoriza ainda mais o nosso futebol amador e nos motiva a promover sempre o melhor”, comentou o secretário de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Douglas Marcucci.

A 2ª rodada do Amadorzão 2018 acontece no próximo domingo (8).