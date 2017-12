Roberto Carlos organiza o primeiro jogo no Brasil em Ribeirão Preto

Quem imaginava que o ex-jogador Roberto Carlos traria um jogo beneficente grandioso para Araras, no Estádio Hermínio Ometto, se frustrou. Ele está organizando o...

Quem imaginava que o ex-jogador Roberto Carlos traria um jogo beneficente grandioso para Araras, no Estádio Hermínio Ometto, se frustrou. Ele está organizando o jogo Roberto Carlos entre Amigos, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 28 de dezembro, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP.

Será o primeiro jogo beneficente organizado por ele no Brasil, em parceria com a LC Eventos e a RS5 Sports e Marketing. A escolha por Ribeirão Preto foi em virtude da logística para a chegada dos seus amigos e pelo apoio da Prefeitura daquela cidade.

O ingresso custará R$ 10, mais um quilo de alimento não perecível. A renda do jogo será revertida para o Hospital do Câncer de Ribeirão Preto e para a AMA (Associação do Amigo do Autista). Os alimentos serão doados para o Fundo Social de Solidariedade da cidade.

Depois que parou de jogar futebol, Roberto Carlos se arriscou como treinador e chegou a trabalhar nesta área na Rússia, na Turquia e na Índia. Atualmente ele mora na Espanha e é um dos embaixadores do Real Madri. Em entrevista ao programa Fox Sports Rádio na tarde de ontem, por telefone, Roberto Carlos disse que ainda sonha em trabalhar como treinador no Brasil.

“Vamos levar os jogadores, cantores e astros, que são meus verdadeiros amigos, para dar um show em campo e unir torcedores pela solidariedade. Vai ser um evento enorme e estou muito encantado. Ansioso para chegar logo em Ribeirão”, disse o ex-jogador.

Segundo ele, vários jogadores e ex-jogadores foram convidados, e a presença de Neymar ainda não foi confirmada.

A relação de Roberto Carlos com Araras é grande, pois foi revelado pelo União São João e depois foi vendido ao Palmeiras. Ele ainda mantém uma chácara em Araras, onde passa poucos períodos do ano. Na entrevista de ontem ao Fox Sports ele relembrou que ajudou a instalar uma UTI Neonatal na Santa Casa de Araras.

Já sua relação com a direção do União São João ficou conturbada nos últimos anos. O clube não nega que tem uma dívida financeira com ele, mas Roberto Carlos tentou utilizar esse fato para “comprar” o clube, em parceria com um empresário de São Caetano do Sul. Essa negociação gerou um grande mal estar entre clube e ex-jogador, divulgada em 2015 pela própria Tribuna e pela grande mídia, na época.