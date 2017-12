RMA desbanca José Ometto e fica com título do Amadorzão

O time do RMA, da zona leste, sagrou-se campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2017, o Amadorzão de Araras. A conquista foi após...

O time do RMA, da zona leste, sagrou-se campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2017, o Amadorzão de Araras. A conquista foi após vitória por 3 a 1 sobre o EC José Ometto, em jogo realizado na tarde deste domingo (3), no Estádio Hermínio Ometto.

O José Ometto entrou em campo como favorito por ser o detentor do maior número de títulos do futebol amador de Araras, além de ter feito a melhor campanha na fase inicial. Mesmo assim, num confronto de dois times da zona leste, o RMA levou a melhor e ficou com o título com uma vitória surpreendente.

Na disputa pelo terceiro lugar da 1ª Divisão, o Salão do Zé Mário derrotou o Praça V por 4 a 3. O artilheiro foi o Mineiro (José Gilvan Alves Santos), do Praça V, com 16 gols marcados; e a defesa menos vazada foi do vice-campeão José Ometto, com 11 gols sofridos. A equipe do Atlético Nacional recebeu o Troféu Disciplina.

Pela 2ª Divisão, o grande campeão foi o São João-B, que derrotou o Guerreiros na final por 2 a 0. Na disputa pelo terceiro lugar, o Grena/Nestlé venceu o Pastre por 1 a 0. O artilheiro foi Elvis Aparecido Adão (Pastre), com 14 gols; a Defesa Menos Vazada foi do São Joao-B (5 gols sofridos) e o Troféu Disciplina ficou com o Hunters FC.

Bom público nas finais

Os jogos das finais do Amadorzão aconteceu no domingo, dia 3, no Estádio Hermínio Ometto, com a presença de cerca de 2 mil pessoas. A competição contou com a participação de 34 equipes e mais de 1000 pessoas envolvidas, entre atletas, dirigentes e comissão técnica. Foram 188 partidas disputadas e 734 gols marcados.

“Parabenizo a todas as equipes participantes que durante toda a competição prezaram por sempre jogar bola, em praticamente todas os jogos não houve qualquer tipo de agressões, brigas e desentendimentos; com isso a competição ganhou credibilidade, cumprimos o regulamento e assim acredito que foi um dos melhores campeonatos amador já realizado em nossa cidade. Parabéns aos campeões São João-B e RMA”, comentou o secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci.

1ª Divisão:

Disputa título: RMA 3 x 1 José Ometto

Disputa 3º lugar: Salão do Zé Mário 4 x 3 Praça V

Artilheiro: José Gilvan Alves Santos-Mineiro (Praça V) – 16 gols

Defesa Menos Vazada: José Ometto – 11 gols sofridos

Troféu Disciplina: Atlético Nacional FC

2ª Divisão:

Disputa título: São João-B 2 x 0 Guerreiros

Disputa 3º lugar: Grena/Nestlé 1 x 0 Pastre

Artilheiro: Elvis Aparecido Adão (Pastre) – 14 gols

Defesa Menos Vazada: AE São Joao-B – 5 gols sofridos

Troféu Disciplina: Hunters FC