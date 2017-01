Rival de olho O volante Gabriel não vai continuar no Palmeiras. O clube anunciou na noite desta quinta-feira que abriu mão do pré-acordo que...

Rival de olho

O volante Gabriel não vai continuar no Palmeiras. O clube anunciou na noite desta quinta-feira que abriu mão do pré-acordo que tinha com o atleta para renovação do contrato que se encerrou em 31 de dezembro. Emprestado pelo Monte Azul, Gabriel chegou ao Verdão em janeiro de 2015. Titular absoluto do time de Oswaldo de Oliveira, perdeu espaço na equipe após sofrer uma lesão no joelho esquerdo que o afastou dos gramados por sete meses. Palmeiras e Gabriel chegaram a ter um acordo encaminhado para a renovação por cinco temporadas. O clube, porém, abriu mão desse direito e liberou o atleta para negociar com outras equipes, o Corinthians se apresenta como o mais interessado.

Prata da casa

Técnico do Corinthians na Copa São Paulo, Osmar Loss definiu assim a participação de Rodrigo Figueiredo na sua equipe em setembro do ano passado, em meio ao Brasileiro Sub-20. “Desde que cheguei, há três anos, ele é apontado como um talento grande, mas faltava aflorar algumas coisas, liderar a equipe, marcar gols importantes. Talvez agora esteja de fato amadurecendo para jogar no Corinthians”. O amadurecimento, enfim, chegou. No clube desde 2013, quando tinha 17 anos, o meia conseguiu ser o protagonista no vice nacional e depois partiu para o elenco profissional. Por conta de uma lesão muscular, não recebeu chances.

Promessa

O Santos tem interesse no meia-atacante Matheus Pereira, do Sporting. Indicado pelo técnico Dorival Júnior, o jovem de 20 anos é brasileiro, mas chegou a Portugal aos 13 anos. O jogador era tratado como uma grande promessa e renovou contrato em 2015, com multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 210 milhões, à época). Ele, porém, ainda não despontou. O Sporting está disposto a emprestar Matheus Pereira por um ano e a vontade do meia é retornar ao Brasil. O Belenenses, de Portugal, também demonstrou interesse. Matheus tem as características que o Peixe procura no mercado: é rápido, driblador e gosta de jogar pelos lados do campo.

Reforços

Rogério Ceni quer mais reforços para o elenco do São Paulo de 2017. Em entrevista ao lado dos seus auxiliares, o inglês Michael Beale e o francês Charles Hembert, ele falou também em compensar a ausência de jogadores consagrados, como há no rival Palmeiras, com o aproveitamento de jovens. A ideia de Ceni é trabalhar com 28 ou 29 atletas, dos quais 14 são de Cotia, dado ressaltado pelo treinador. Rogério Ceni respira São Paulo no CT da Barra Funda, local em que fica de 10 a 11 horas por dia. As primeiras impressões do comandante da nova função é de que ele tem de dedicar muito mais tempo ao trabalho agora do que antes.

Recomeço

O vestiário da Chapecoense voltou a ter movimento de jogadores. Pouco mais de um mês depois do acidente que vitimou quase toda a delegação na Colômbia, o time verde e branco retornou aos treinos na última sexta-feira. Sobrevivente, o zagueiro Neto esteve na reapresentação e vestiu a camisa do clube, apesar de ainda não ter uma data confirmada para retornar aos trabalhos. Os últimos dias foram de expectativa e angústia por parte dos torcedores da Chapecoense. O departamento de futebol do clube usou a estratégia de não liberar nomes até a assinatura de contratos. Até a reapresentação, apenas cinco atletas haviam sido apresentados pelo clube.