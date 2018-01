Ricardo Franco deixa governo de Pedrinho

O advogado Ricardo Franco deixou o cargo de secretário de Governo de Pedrinho Eliseu nesta quinta-feira (4). O anúncio da mudança na pasta...

Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação, a mudança na pasta foi uma decisão pessoal do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que já aproveitou para informar a pretensão de promover outras mudanças no governo. De acordo com o documento, Ricardo passará a ser substituído por Franchozza. Para ocupar a cadeira que ficará vago na Cultura, está sendo nomeado Jonas Bueno como novo titular da pasta. Jonas ocupava até então o cargo de diretor de departamento na Cultura.

O prefeito afirmou no documento divulgado que o cargo exige muita dedicação e que a exoneração de Ricardo foi um consenso. “Conversei demoradamente com o Dr. Ricardo, coisa que farei com todos agora neste mês e chegamos ao consenso de que deveria deixar o governo para voltar para o escritório de advocacia, ante o tempo de dedicação e a quantidade de obrigações que o cargo exige e espero que sejam sempre observadas. Agradeço a ele que é um grande parceiro. E agora virão o Marcelo, que já demonstrou extrema competência como secretário na condução da gestão, e o professor Jonas, técnico da área da Cultura”.

Ricardo foi procurado pela reportagem da Tribuna para comentar sobre a decisão de deixar o cargo, mas não atendeu as ligações.

Esta é a segunda mudança na Secretaria de Governo na administração de Pedrinho, já que o primeiro a ocupar o cargo no início do mandato foi Edson Luzetti, momento em que Ricardo também ocupou o cargo de secretário de Habitação.

Ricardo Franco é advogado, também já exerceu cargo no Jurídico da Prefeitura nos anos de 1993/94; foi diretor da Guarda Municipal em 1997 e 1998 e secretário municipal da Segurança e Defesa Civil em 1999/2000, além de ter se eleito vereador duas vezes em 2001/2004 e 2005/2008.