Revista histórica será publicada em outubro

Cinquenta anos de história da Paróquia de São Benedito serão contados em uma revista que deve ser publicada em outubro, mês designado para as comemorações do padroeiro (São Benedito), conforme calendário oficial da Igreja Católica.

O pároco da paróquia, João Luiz Vieira das Neves, explica que a festa será realizada pela primeira vez no dia 5 de outubro. “Tradicionalmente, as festividades acontecem em maio, mas por conta dos 50 anos vamos celebrar no dia do santo”, explica.

Em 5 de outubro está marcada uma celebração que deverá contar com presença de autoridades regionais da igreja. Em dezembro também está marcada uma missa para comemorar a data. “Montamos uma comissão no ano passado para criar o projeto para comemorar os 50 anos”, disse.

No mesmo projeto consta a publicação de uma revista com todos os relatos históricos da Paróquia de São Benedito. A publicação terá 52 páginas e deverá ser publicada nos próximos dias.

Para isso, a comissão trabalha desde janeiro para coletar entrevistas e informações de pessoas que frequentam a comunidade há anos, principalmente desde o início.

Um dos responsáveis por reportar toda a trajetória é Orivaldo Lovison, que tinha 18 anos quando a fita da inauguração foi cortada pela dona Renata Crespi Prado, em 1969.

“Acompanhei todos os anos do crescimento da paróquia e realizo o trabalho com grande satisfação”, afirma. Lovison explica que desde janeiro entrevista pessoas envolvidas e verifica álbuns de fotografia que estão na igreja, além de ler detalhadamente o livro do Tombo, que é testemunha de toda a história.

“A revista terá a história da igreja, contará um pouco de cada pároco que por ela passou e ainda o significado da vida de São Benedito, que dá nome à paróquia”, detala. A revista já está editada e será finalizada nos próximos dias.