Revista aponta Araras como a 53ª melhor cidade do país para investimentos

A edição da última semana da Revista Exame destaca um ranking elaborado por uma consultoria para traçar quais são os melhores municípios brasileiros para receberem investimentos em negócios, mesmo em tempos de crise. Araras foi classificada como a 53a melhor cidade do país para investimentos (com pontuação 8,29), ficando a frente de municípios importantes, como as seguintes capitais de estados: Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Salvador (BA), Belém (PA), Manaus (AM) e Natal (RN).

No ranking considerando somente as cidades paulistas, Araras está dentre as 30 melhores. O município ganhou dez posições em relação ao mesmo estudo feito no ano passado e oito posições no ranking estadual. No ano passado a Exame havia colocado Araras como a 63a melhor cidade brasileira para se fazer negócios.

A consultoria Urban Systems elaborou o ranking exclusivamente para a Revista Exame sobre as melhores cidades para fazer negócio no país. Essa é a terceira edição da pesquisa. Nela foram analisados 309 municípios com mais de 100.000 habitantes. Estes municípios são responsáveis por 71% do PIB (produto interno bruto) brasileiro.

Conforme a Exame, a lista da consultoria verificou 28 indicadores em quatro aspectos considerados pela consultoria como “essenciais para a evolução dos negócios em uma cidade”: desenvolvimento social, capital humano, infraestrutura e desenvolvimento econômico. A publicação explica que a combinação de bons indicadores nas quatro categorias fez o município de Barueri – líder do ranking – enfrentar bem os períodos de crise mais grave.

Em resumo o ranking serve como um indicador que pode ajudar os municípios a fugirem da crise econômica, ao apontar quais cidades têm maior potencial para atrair novas empresas. Dessa maneira esses municípios podem gerar oportunidades de empregos e renda para sua população, ajudando a aumentar a arrecadação municipal, problemática em todas as cidades brasileiras com o agravamento do cenário econômico.

Quando se considera somente cidades paulistas, Araras está no ‘top 30’ do estado, perdendo para Americana, Barretos, Araraquara, dentre outras. Mesmo assim a cidade está à frente de outras cidades como Limeira, Sumaré, São Carlos e Taubaté.

A publicação aborda especificamente o caso de Barueri, líder pelo segundo ano consecutivo no ranking. Apesar da cidade localizada na região metropolitana de São Paulo ter sido atingida pela crise (com extinção de 8 mil vagas de empregos), a reportagem aponta que “a situação, no entanto, poderia ser pior”.

O estudo explica que Barueri tem conseguido se manter atraente para novas empresas desde a década de 90, desburocratizando os negócios. Exemplo disso é a liberação de alvarás de funcionamento pela internet.

“A cidade tem cadeias produtivas diversificadas, gente preparada para ocupá-las, além de boas conexões por estradas e aeroportos com os principais mercados consumidores do país”, afirma Thomaz Assumpção, presidente da Urban Systems, à Exame.

A publicação aponta que a lista dos 100 melhores destinos para os investimentos (que inclui Araras) apresenta indicadores sociais e econômicos superiores à média nacional, e evidencia que as cidades que sempre estão na ponta do ranking porque “normalmente tem uma qualificação mais elevada”.

O prefeito Nelson Brambilla (PT) comemorou a boa colocação da cidade. “Acredito muito que isso é reflexo de um quadro de melhora na qualidade de vida e também na questão do emprego”, ponderou o prefeito, reconhecendo que mesmo com a crise afetando também o mercado, o impacto em Araras acabou sendo menor que em outros municípios.

Para ele, o investimento em instituições de qualificação de mão-de-obra, como a instalação da nova unidade do Senai em Araras, pode ter ajudado no salto de dez posições dado pelo município. Além disso, Brambilla entende que a vinda das Faculdades de Medicina e da Fatec devem ajudar a impulsionar a nota ararense.

O prefeito ainda reforçou que considera importante, para isso, também investir na área social. “Minha expectativa é que em 2 ou 3 anos a gente sinta o reflexo da educação integral”, pondera, ao citar que mesmo assim, pela colocação praticamente junto das 50 melhores cidades do país, ficou “muito contente com esse resultado”.

