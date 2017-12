Revisão de veículo garante viagem tranquila e evita acidentes

O fim de ano chegou e com ele as tão esperadas viagens de férias, mas antes de pegar a estrada é importante se atentar...

O fim de ano chegou e com ele as tão esperadas viagens de férias, mas antes de pegar a estrada é importante se atentar às condições do veículo para evitar qualquer problema. Uma boa revisão garante tranquilidade e segurança no trânsito, além de evitar multas por más condições do veículo.

A falta de revisão pode elevar riscos de acidente, além disso, o consumo de combustível pode aumentar em 30% devido a má manutenção. Uma pesquisa feita no Brasil em 2014, pelo Instituto Scaringella Trânsito, apontou que a falta de manutenção preventiva dos veículos está relacionada à ocorrência de 27% dos acidentes urbanos e rodoviários no país.

O Detran (Departamento Nacional de Trânsito) orienta que a manutenção preventiva dos principais itens do veículo, como freio, nível de óleo e amortecedor, seja feita a cada 10 mil quilômetros ou seis meses.

Cabe ressaltar que a falta de revisões dentro do prazo ou das quilometragens especificadas, o condutor corre o risco de comprometer o bom funcionamento do carro, sendo necessário muitas vezes uma visita forçada à oficina e gastos extras para consertar itens do veículo.

O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 27 que antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Caso não observe isso será multado e perderá pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Revisão

A revisão do veículo deve ser feita no mínimo uma semana antes da viagem, pois se precisar trocar alguma peça haverá tempo para deixar o carro na oficina.

De acordo com especialistas, quando a revisão do carro é feita há um checklist de procedimentos que são feitos para que nada passe despercebido, são verificados o motor, a embreagem, os freios, o câmbio, a suspensão, os fios e os cabos elétricos, a bateria, os pneus, o ar-condicionado, entre outros itens.