Faculdade de Medicina vai funcionar no prédio da Unar

O curso de medicina oferecido pela São Leopoldo Mandic em Araras vai funcionar em um dos prédios da Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson),...

O curso de medicina oferecido pela São Leopoldo Mandic em Araras vai funcionar em um dos prédios da Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson), no Parque Santa Cândida. A informação foi divulgada pela Prefeitura nesta quarta-feira (19).

A divulgação do novo endereço causa uma reviravolta no caso, já que a própria Faculdade São Leopoldo Mandic sempre divulgou que se fosse implantar uma Faculdade de Medicina em Araras, suas instalações funcionariam no Jardim das Flores, ao lado do Hospital da Unimed em Araras, onde hoje funciona o CDB (Centro de Diagnósticos Brasil).

Inicialmente, a própria São Leopoldo divulgou que já havia contrato para se instalar na rua Hercília Dal Pietro, 555, no prédio onde funciona o CDB. Há cerca de 20 dias o próprio prefeito, Nelson Brambilla (PT), confirmou que o imóvel do CDB seria utilizado inicialmente pela São Leopoldo, em acordo com os proprietários.

Tribuna apurou que a instituição viu como mais vantajoso se instalar num prédio já construído (da Unar) para ofertar cursos universitários. O prédio ‘anexo’ da Unar hoje é subutilizado, o que favoreceu a negociação, e fica ao lado da Via Anhangüera.

Já a Cruzeiro do Sul, que concorria com a São Leopoldo pelo curso em Araras, tinha um contrato assinado com a Unar para se instalar no prédio localizado no Jardim Santa Cândida. Neste caso o curso de medicina seria ofertado no prédio principal da Unar (Centro Universitário Edmundo Ulson). Como a Cruzeiro do Sul não conseguiu vencer a disputa para implantar medicina em Araras, o contrato perdeu validade. Com isso a direção da Unar pôde celebrar o contrato com a São Leopoldo.

O curso a ser ofertado na Unar, pela São Leopoldo Mandic, está entre os 36 autorizados pelo MEC (Ministério da Educação) dentro do programa federal Mais Médicos, que visa ampliar a oferta de formação desses profissionais para beneficiar o acesso à saúde em todo o País.

Nem a direção da Unar, tampouco da São Leopoldo Mandic se pronunciaram sobre o novo endereço para implantação do Curso de Medicina em Araras.

Faculdade de Medicina pode funcionar no início de 2017

Segundo a Prefeitura anunciou na tarde de ontem, a Faculdade São Leopoldo Mandic pode iniciar as aulas da primeira turma do curso de medicina em Araras já no começo de março de 2017. A previsão do comando da instituição, que se reuniu com o prefeito Nelson Dimas Brambilla na tarde da última terça-feira (18), na Prefeitura de Araras, é de que o processo seletivo ocorra em fevereiro, com 55 vagas, sendo 5 delas com bolsas de estudo integrais.

Falta agora assinar o termo de compromisso com as instituições, que aí sim, ficarão liberadas para ofertarem os cursos. Em setembro o prefeito Nelson Brambilla esteve em Brasília/DF junto a outros 26 prefeitos cobrando celeridade no caso. Na ocasião o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que em pouco mais de um mês ocorra a assinatura do termo de compromisso com as instituições mantenedoras selecionadas para instalação dos cursos de medicina em 39 cidades do país, incluindo Araras. “Até setembro vamos divulgar o resultado final e, em outubro, teremos o termo de compromisso assinado”, prometeu Mendonça à época. O resultado final já foi divulgado, e falta agora a pasta assinar os termos de compromisso.

A Faculdade São Leopoldo Mandic, com sede em Campinas, foi classificada em 1º lugar no processo seletivo do MEC (Ministério da Educação) para implantar o curso de Medicina em Araras. A divulgação do resultado da seleção foi feita pelo MEC no Diário Oficial da União em 27 de setembro.

Araras é uma das 39 cidades brasileiras que participava desde 2014 do processo de seleção do MEC para a implantação de uma Faculdade de Medicina particular.

Apesar do curso ser oferecido em Araras, a cidade faz parte desse processo de uma nova faculdade de medicina através de um convênio com Conchal, Leme e Pirassununga, na utilização da estrutura pública de saúde desses municípios, como as Santas Casas e os postos de saúde.

Diretor da Mandic declarou que trabalha na cidade ‘há semanas’

Durante a primeira reunião com a administração municipal, José Luiz Cintra Junqueira, diretor geral da Mandic, afirmou, segundo a Prefeitura, que ele e sua equipe vêm trabalhando em Araras há algumas semanas.

Junqueira também falou do objetivo da Faculdade São Leopoldo Mandic em Araras contar com um corpo docente que tenha profissionais da cidade. “Nós estamos buscando diálogo amplo. Queremos, claro, contar com docentes daqui, sempre dentro da premissa de oferecer ao estudante de medicina uma formação que priorize o atendimento humanizado aos pacientes. Fazemos absoluta questão disso, praticamos esse ensino com foco na humanização em Campinas e buscamos essa qualidade nos nossos docentes. Temos até mesmo alguns termos de compromisso assinados por alguns profissionais médicos de Araras e esperamos contar com muito mais, em breve”, declarou.

O diretor da instituição de ensino lembrou que São Leopoldo, em cumprimento ao edital do MEC para seleção das instituições que vão ministrar os novos cursos de medicina, repassará ao município contrapartidas que ajudarão no crescimento e desenvolvimento da cidade.

Já Brambilla reforçou aos diretores da Mandic o compromisso da Prefeitura com o sucesso da implantação e da consolidação do curso de medicina na cidade. “É um trabalho de longo prazo, que começou ainda em 2013 e envolveu imenso esforço, que não pode parar”, disse o prefeito.

O prefeito fez reunião, sem a presença da imprensa, com os secretários Vanda Bressan (Saúde), Eduardo de Moraes (chefe de Gabinete), Elizabeth Cilindri (Educação), Léo Gurnhak (Governo e Relações Institucionais), Sérgio Colletti Pereira do Nascimento (Assuntos Jurídicos), João Bianco (Administração), Marizeth Baghin Morandim (Fazenda) e Ana Maria Devides (Comunicação).

Já Junqueira trouxe consigo Jussara Moreira Passos Cintra Junqueira, vice-presidente da mantenedora, Fabiana de Menezes Succi, vice-coordenadora de Medicina, Guilherme de Menezes Succi, coordenador do curso de medicina, Ana Maria de Mattos Rettl, diretora acadêmica, Susana Moreira Passos, diretora financeira, Tatiana Sabadini Rezende, diretora de comunicação, Gustavo Meneguine Daltoé, diretor de infraestrutura e Mônica Orsolini, diretora de T.I.

Depois da reunião no Gabinete do prefeito, a comitiva da São Leopoldo Mandic foi com o prefeito e com o chefe de Gabinete Eduardo de Moraes visitar o Hospital São Luiz.