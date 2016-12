Reveillon: Bancos não vão abrir na sexta-feira, dia 30

Na véspera do Ano Novo, Araras terá horários de serviços municipais, agências bancárias e comércio diferenciados. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos),...

Na véspera do Ano Novo, Araras terá horários de serviços municipais, agências bancárias e comércio diferenciados.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), nas agências bancárias, a quinta-feira (29) será o último dia útil do ano e os bancos vão abrir normalmente para atendimento ao público, possibilitando a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Na sexta-feira (30) as agências ficam fechadas para o atendimento ao público.

O comércio local, na sexta-feira (30), abre no horário normal das 9h às 18h e no sábado (31) das 9h às 18h. Na segunda-feira as lojas funcionam das 12h às 18h.

Os postos do Poupatempo não vão funcionar nos dias 30 e 31 de dezembro. Já no dia 2 de janeiro, após os feriados, as unidades vão abrir às 12h. O atendimento à população, assim como os serviços do Disque Poupatempo, retornam normalmente na terça-feira, dia 3 de janeiro.

A Prefeitura de Ara ras terá ponto facultativo nas repartições municipais no dia 30 de dezembro. O expediente será retomado na segunda-feira, 2 de janeiro. A coleta de lixo e os serviços de emergência e urgência não vão sofrer alterações.

A coleta de lixo domiciliar, no entanto, vai funcionar normalmente, seguindo o calendário estabelecido pela Secretaria de Serviços Públicos. A pasta lembra que continua proibido o descarte de entulho nas ruas no mês de dezembro. A coleta deste material só será retomada em janeiro de 2017.

Serviços considerados essenciais, como o atendimento no pronto-socorro da UPA 24h Elisa Sbrissa Franchozza e do Hospital São Luiz, o atendimento do Samu e as rondas da Guarda Municipal, também funcionam normalmente no ponto facultativo.

Horários e itinerários dos ônibus do TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) também não terão alterações nesta sexta-feira. Eles seguem o cronograma normal dos dias de semana.