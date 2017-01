Reunião pode definir projeto experimental da zona azul

Reunião que pode definir o projeto experimental que deve ser implantado na região central durante o período da suspensão da zona azul está agendada...

Reunião que pode definir o projeto experimental que deve ser implantado na região central durante o período da suspensão da zona azul está agendada para hoje (24) na Prefeitura. O estacionamento rotativo pago está suspenso desde 12 de janeiro, depois do fim do contrato entre a Prefeitura e a Estapar/Hora Park – empresa que ficou responsável pelo serviço durante 10 anos.

A situação segue indefinida, pois o caso está em análise no Tribunal de Contas de São Paulo. O entrave, que começou ainda em dezembro e no período da antiga administração do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT), não tem data para ser solucionado – ao menos, por enquanto – já que o recesso no judiciário termina apenas em fevereiro.

Resultado, sem a zona azul o estacionamento nas vagas da região central está liberado sem cobrança da tarifa. A situação já provoca descontentamento entre alguns comerciantes, como noticiada na edição do último sábado (21) da Tribuna.

O grupo de comerciantes disse que a falta de vagas provoca fuga de clientes da região central. Outro problema citado, que seria resultado da falta da zona azul, é o aumento dos casos de imprudência cometida por alguns motoristas.

Motociclistas estariam estacionando fora dos bolsões destinados exclusivamente para eles e motoristas estariam estacionando nas vagas para as motos. A situação tem atraído atenção não somente dos comerciantes, mas de alguns munícipes que passam pelo Centro.

Porém, o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan, disse para Tribuna que mesmo sem a zona azul a fiscalização de trânsito continua e multas são aplicadas. A fiscalização está sob responsabilidade dos agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e da Guarda Municipal.

“Ressalto que, mesmo sem a zona azul, a fiscalização prossegue conforme determina a lei. Estacionar em locais proibidos e em vagas exclusivas gera multa e nossos agentes percorrem as principais ruas da região central”, enfatiza Furlan.

Ele promete que a presença dos agentes e da GM na região central será maior e, além da fiscalização, as equipes também farão o trabalho de orientação educativa para que se evite problemas no período que a área está sem a zona azul.

Ainda de acordo com Furlan, a Prefeitura já iniciou contato com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) para retomar o convênio que permite que a Polícia Militar também faça autuações no trânsito. O convênio está suspenso há um ano e, sem ele, apenas a Guarda Municipal e os agentes de trânsito podem autuar imprudências nas vagas de estacionamento.

Projeto experimental pode ser discutido hoje

Moisés Furlan também citou que está agendada para hoje (24) a reunião que pode definir projeto – em caráter experimental – que pode ser adotado até que o entrave na Justiça com a zona azul seja solucionado.

O projeto foi citado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) para a Tribuna na última sexta-feira (20). Na ocasião, Pedrinho disse que estava ciente da situação e, inclusive, a par dos problemas enfrentados sem a zona azul.

“A situação é a seguinte: o contrato venceu, havia licitação em andamento, mas a própria empresa conseguiu uma liminar e a suspendeu. Isso no ano passado, na antiga administração – Nelson Brambilla (PT) – e não conosco. Eu não tinha condições de manter a empresa, pois existia um processo de licitação. Estamos administrando o problema, estamos discutindo se é este o processo de licitação que vai continuar”, explicou.

Na mesma entrevista, falou pela primeira vez sobre o projeto experimental para oferecer o mínimo de possibilidade para as pessoas estacionarem durante a ausência da zona azul. Porém, optou por não entrar em detalhes.

Sobre o projeto, Furlan explica que as primeiras medidas começarão a ser discutidas ainda hoje. “Tudo será analisado, mas existe a possibilidade de colocar os agentes de trânsito para orientar os motoristas sobre a necessidade da rotatividade das vagas. O plano será experimental”, ressalta.