RETROSPECTIVA 2017: Ano difícil, mas redes apostaram no mercado consumidor

O ano de 2017 foi pra lá de complicado na questão financeira para vários setores da economia, em virtude das graves crises econômica e política pelas quais o Brasil passa. E Araras não ficou fora dessa crise.

Em 2016 as contas da Prefeitura já haviam demonstrado um cenário preocupante, pois o município arrecadou R$ 47 milhões a menos do que o previsto. Neste ano também houve queda, mas os valores ainda não foram divulgados.

A dívida da Prefeitura com a Araprev foi o fato mais preocupante na área fiscal, pois a administração anterior não fez os repasses previstos em 2015 e 2016, e ainda não contabilizou a falta desses repasses nos balanços anuais. Em 2017 a Prefeitura voltou a fazer os repasses mensais e renegociou a dívida de R$ 25 milhões para pagar em 16 anos.

Apesar de todo esse cenário sombrio, Araras mostrou ser um bom mercado consumidor. Prova disso é que várias redes importantes se instalaram na cidade, apostando numa retomada do crescimento. Vieram para Araras somente em 2017 as redes de supermercados Savegnago, Jaú Serve e Cubatão, a Kacyumara, o Burger King e a Construtora São José, entre outras empresas que apostaram na cidade. No fim deste ano a Prefeitura ainda conseguiu desafetar algumas áreas institucionais em distritos industriais e vai atender, de imediato, 27 pedidos de lotes de empresas – a maioria da própria cidade – que pretendem se expandir.

POSSE SOB LIMINAR

A política ararense encerrou o ano de 2016 de forma tumultuada, pois o prefeito até então eleito nas urnas ainda não tinha em mãos a diplomação para tomar posse no dia 1º de janeiro de 2017. Foi nos últimos dias de 2016 que Pedrinho Eliseu (PSDB) conseguiu uma liminar no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e conseguiu ser empossado no dia 1º de janeiro. A situação se arrastou ao longo do ano, quando o STF (Supremo Tribunal Federal) votou em outubro um caso similar ao de Pedrinho, que teria repercussão geral. A tese do prefeito de Araras foi derrotada por 6 a 5, mas ele se mantém até hoje no cargo porque o próprio STF sugeriu uma “modulação de efeitos”, ou seja, o Judiciário ainda vai decidir, sem saber quando, se políticos eleitos continuam ou não em seus respectivos cargos.

SAVEGNAGO, JAÚ SERVE, CUBATÃO, KACYUMARA, BURGER KING…

Apesar de 2017 ter sido um ano de grave crise econômica, o mercado consumidor de Araras mostrou ser atrativo. Tanto que redes fortes se instalaram na cidade: A rede de supermercados Cubatão (SMC), de Itapira/SP, adquiriu a loja do Tiradentes do Narciso Gomes, e no início de 2017 já começou a atuar com a nova marca. A rede Savegnago construiu prédio próprio e inaugurou sua loja em dezembro, gerando 230 novos empregos, além de trazer um Centro de Distribuição, a ser inaugurado em 2018, gerando mais 200 empregos. A rede Jaú Serve fez parceria com o Tiradentes e assumiu também em dezembro o supermercado do Centro das famílias Cabrini e Beretta. A Kacyumara, rede tradicional de lojas de cama, mesa e banho, também inaugurou na cidade uma de suas unidades, em outubro. E a famosa rede de lanchonetes Burger King construiu no ano uma de suas unidades, e a previsão de inauguração era para o fim de dezembro (a rede não confirmou até ontem a data oficial). No setor imobiliário, apesar da crise, a Construtora São José apostou alto e lançou o desejado Vista Araras, condomínio fechado de alto padrão.

DUAS MISSES NUM MESMO ANO

Logo no primeiro mês do ano, Araras elegeu Micaela Souza como a Miss Araras 2017, em evento realizado no Teatro Estadual. No mesmo ano, mas em dezembro, a cidade conheceu a Miss Araras 2018, ao eleger Carolina Perches, em evento mais simplificado.

FESTA NO CÉU

Araras voltou a ter uma festa aviatória, com a realização da Aerofest, no Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini, em junho. Cerca de 40 mil pessoas compareceram nos dois dias de evento para ver as atrações em terra e no ar.

Obras nas Marginais avançam e liberam trânsito

As obras da Macrodrenagem Urbana do PAC se estenderam durante o ano pelo Ribeirão das Furnas, canalizando o trecho entre a junção dos dois ribeirões até o Curtume Graziano, rio acima. A melhor notícia aos motoristas foi em junho, quando uma nova ponte foi liberada, completando o sistema viário perto do Samantha e desafogando outros setores. A ponte do Krepischi foi demolida em agosto, e nos meses seguintes os serviços de canalização enfrentaram problemas com as chuvas, que desbarrancaram as margens em vários trechos.

BRAMBILLA TROCA PT POR PSB

Cerca de 30 anos depois de se filiar ao PT em Araras, o ex-prefeito Nelson Brambilla anunciou sua saída da legenda em novembro. Além de ajudar a fundar o partido, ele se manteve na legenda quando prefeito mesmo durante forte pressão nacional contra o PT. Brambilla se filiou ao PSB e deve ser candidato a deputado estadual em 2018.

QUERO UMA CASA…

O déficit habitacional em Araras ainda é alto. Prova disso são as grandes e frequentes filas quando há algum tipo de cadastro ou sorteio. Em setembro, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) abriu cadastro para sortear 212 apartamentos em construção na Avenida Luis Carlos Tunes (Via Novela), e o sorteio aconteceu em outubro. A previsão de entrega é a partir de janeiro de 2018.

CIDADE SEM FUTEBOL PROFISSIONAL…

Mais um ano se passou e mais um ano o torcedor ararense ficou sem ver futebol profissional na cidade. O União São João encerrou suas atividades em 2014, com expectativa de retornar nos anos seguintes, mas em virtude das altas dívidas isso não ocorreu. A Prefeitura até tentou intermediar um retorno com novos parceiros neste ano, mas em vão. A alternativa dos nostálgicos foi ver o 1º Encontro de Colecionadores de Camisas do União São João, em maio.

ADEUS A TEREZINHA ULSON E DUSE OMETTO

O ano de 2017 registrou a morte de duas senhoras bastante conhecidas e respeitadas no setor educacional da cidade. Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson, uma das fundadoras da Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson) e reitora até então, faleceu em maio, aos 88 anos de idade. E Duse Rüegger Ometto, presidente da Fundação Hermínio Ometto (Uniararas) e esposa do usineiro e ex-prefeito da cidade, Hermínio Ometto, faleceu neste mês de dezembro, aos 101 anos.

O QUE MAIS ROLOU EM 2017…

FIM DOS RADARES

Uma das primeiras ações como prefeito empossado, Pedrinho Eliseu extinguiu o uso dos radares móveis nas avenidas da cidade.

ENTULHO ESPALHADO PELA CIDADE

Na virada de 2016 para 2017, muito entulho ficou espalhado pela cidade. A Prefeitura havia anunciado que só conseguiria “zerar” a demanda em fevereiro, pois apenas cinco caminhões e quatro máquinas e nova licitação estava em andamento para contratar novos veículos terceirizados.

DESTAQUE NOS JOGOS REGIONAIS

Araras ficou em 6º lugar na classificação geral dos Jogos Regionais de Americana, competição realizada em julho, envolvendo 45 municípios da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Como houve junção das duas divisões, essa foi uma das melhores colocações de Araras na competição. Foram 44 medalhas, com destaques para os ouros por equipe do bocha, damas misto, vôlei de praia masculino e judô feminino.

ZONA AZUL MUNICIPALIZADA

O contrato da Prefeitura com a Hora Park Estapar, que operava o sistema de zona azul em Araras, venceu em janeiro e a Prefeitura decidiu municipalizar o serviço. A Prefeitura levou meses para preparar um novo sistema, e em agosto assinou contrato com a empresa ararense Areatec, vencedora da licitação para fornecer o software e hardware, enquanto o município começou a controlar o serviço por meio da Guarda Municipal. Em setembro entrou em operação, sem cobrança, e a partir de novembro começou a cobrança dos tíquetes.

OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS

A Prefeitura de Araras comprou 24 mil Ovos de Páscoa para distribuir a alunos de escolas municipais. O custo ao município foi de R$ 211.800,00. Foram 23.500 ovos de chocolate ao leite e 500 de chocolate ao leite diet, de 120 gramas cada.

SANTANDER ASSUME FOLHA DOS SERVIDORES

O banco Santander venceu a licitação realizada pela Prefeitura no mês de abril e assumiu a administração da folha de pagamento Prefeitura e autarquias municipais. Até então, era o Banco do Brasil que geria a folha. O banco pagou de uma vez R$ 6 milhões para administrar a folha de pagamento dos servidores públicos municipais pelo período de cinco anos.

MEDICINA EM ARARAS

O curso de Medicina em Araras foi oficialmente credenciado pelo MEC (Ministério da Educação) em agosto, em solenidade que homologou 11 novos cursos em todo o Brasil. A Faculdade São Leopoldo Mandic, mantenedora do curso em Araras, foi rápida e deu início à primeira turma do curso no mesmo mês, com 55 vagas, sendo 6 bolsistas. O curso é ministrado num prédio alugado da Unar, no Jardim Cândida.

ESGOTO SEM TRATAMENTO

O esgoto doméstico produzido em Araras vai continuar sendo despejado in natura no Ribeirão das Araras por mais um bom tempo. O motivo é que a obra para a construção da nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), que deveria ter iniciado neste ano, continua sem prazo para começar. O 1º projeto, licitado em 2016 pela antiga gestão do Saema, não foi aprovado pelo Ministério das Cidades. Com o entrave, a atual gestão abrirá nova licitação e deve utilizar outro sistema de tratamento, diferente do que foi projetado no ano passado.

COLETA SELETIVA DE LIXO

O processo para regularizar o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da Cooperativa Araras Limpa foi finalizado e a coleta começa a ser ampliada a partir de 2 janeiro de 2018. A confirmação ocorreu em dezembro. A partir de janeiro, 50 cooperados vão coletar o lixo reciclável em Araras, podendo aumentar gradualmente para atender número maior de bairros.