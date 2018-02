Retomadas aulas nas redes estadual e municipal de ensino

Mais de 11.500 alunos da rede municipal de ensino retornam às aulas nesta segunda-feira (05), segundo dados da Secretaria Municipal de Educação. Na última...

Mais de 11.500 alunos da rede municipal de ensino retornam às aulas nesta segunda-feira (05), segundo dados da Secretaria Municipal de Educação. Na última quinta-feira (1) a rede estadual de ensino já havia retomado as aulas em suas dezenas de escolas em Araras e em todas as unidades de ensino de São Paulo.

Já a rede municipal, com 44 escolas, retomou o ensino em todas as unidades de ensino entre creches (0 a 3 anos), pré-escolas (3 a 5 anos), escolas de ensino fundamental I e II (6 a 15 anos) e o EJA – Educação de Jovens e Adultos.

As escolas estaduais e municipais recebem matrículas de novos alunos interessados em ingressar nas instituições durante todo o ano letivo. No caso da rede estadual, para fazer o cadastro basta se dirigir à unidade de ensino mais próxima e preencher o formulário. É indicada a apresentação de documento de identidade (certidão de nascimento e RG) e comprovante de residência. No caso de alunos menores de idade, o cadastro deve ser feito por pais ou responsáveis.

Ainda na manhã desta segunda-feira (5) alguns alunos da rede municipal receberam os kits escolares. Na escola municipal Prof. Francisco Salles Nogueira o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), a secretária municipal de Educação, Mariana Mani Moura, o secretário municipal de Governo, Marcelo Franchozza e a vereadora Anete Casagrande (PSDB) participaram da entrega dos kits.

“Muitos pais não podem comprar os materiais, por isso, a Prefeitura mais uma vez demonstra o cuidado com a nossa educação e com as crianças, que serão o futuro do nosso município, do nosso país. Estamos muito contentes com essa entrega, que vai proporcionar aos pais a tranquilidade em não se preocupar com o custo dos materiais e aos alunos de terem em mãos bons instrumentos para o estudo”, disse Pedrinho.

Segundo a Prefeitura, os kits de material escolar foram comprados atendendo a necessidade de cada estudante, conforme grau de escolaridade. Há um kit para alunos da educação infantil, um para 1° e 2º anos, um para 3° anos, um kit específico para 4° e 5° anos, 6° ao 9° anos e para EJA – Educação de Jovens e Adultos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os uniformes também estão sendo entregues aos alunos da rede. Pela grande demanda e logística implantada pela equipe da pasta, até o final de fevereiro todas as escolas serão abastecidas e os alunos estarão com os novos uniformes. Enquanto isso, os pais podem ficar tranquilos, que os estudantes frequentarão normalmente às aulas com o uniforme antigo.

Curiosamente, com a entrega dos novos uniformes, as escolas estão com estudantes utilizando uniformes em cores completamente distintas – os antigos com tons verdes e os novos com tons azuis. Isso porque, para a compra dos novos uniformes, o prefeito Pedrinho Eliseu decidiu mudar radicalmente as cores do uniforme, retirando o verde e colocando o azul no lugar. Antes dele o prefeito Nelson Brambilla (PT) havia feito mudança no sentido oposto, retirando o azul mais claro e colocando o verde.