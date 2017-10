Reta final Faltam cinco jogos para o anúncio da lista de convocados do Brasil para o Mundial da Rússia. A oito meses da competição,...

Reta final

Faltam cinco jogos para o anúncio da lista de convocados do Brasil para o Mundial da Rússia. A oito meses da competição, o técnico Tite quebra a cabeça para definir os 23 nomes. Atualmente, o raio de observação da comissão técnica tem mais do dobro de jogadores. Quem revelou o número foi o próprio Tite após o empate por 0 a 0 com a Bolívia, em La Paz, pelas eliminatórias. Na próxima terça-feira, o Brasil vai encerrar a sua participação na competição diante do Chile, em São Paulo. Restarão então apenas quatro amistosos antes da lista, que será anunciada em maio, dois em novembro contra Japão e Inglaterra, e dois em março, contra Alemanha e provavelmente Rússia.

Estratégia para 2018

Corinthians não deverá fazer “contratações barulhentas” para 2018, segundo palavras de seus dirigentes, mas promete reforçar o elenco que, hoje, está perto do título brasileiro. O clube usa o atacante Clayson como exemplo. Após o título do Paulistão, o Timão adquiriu 40% dos direitos dele pagando R$ 3,5 milhões e repassando os jovens Claudinho e Léo Artur em definitivo para a Macaca. Essa estratégia pode ser repetida para a próxima temporada.

Retornando à casa

Zagueiro do Paraná que está fazendo sucesso no momento, Iago Maidana, é jogador emprestado pelo São Paulo. Fez quatro gols marcados na Série B, autor do gol de cabeça e herói na vitória por 1 a 0 sobre o Inter, na última terça-feira, na partida que deixou o time na vice-liderança da Série B e bateu recorde de público da Arena da Baixada. E o Tricolor Paulista pensa em ter de volta o zagueiro no próximo ano.

Aposta arriscada

A partida contra a Ponte Preta, no próximo dia 12, às 17h, no Moisés Lucarelli, será a primeira de uma sequência de cinco jogos do Santos contra times da segunda metade da tabela no Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, com 47 pontos, oito atrás do líder Corinthians, o Peixe enfrenta adversários que brigam para escapar do rebaixamento. É a hora de a equipe mostrar se vai seguir a caça ao rival na disputa pelo título e, para isso, Levir Culpi promete um estilo de jogo bastante ofensivo contra os adversários que lutam contra o rebaixamento.

Descartado

Carlos Tevez não jogará no Palmeiras em 2018. Ao menos é o que garante Adrián Ruocco, empresário do atacante. O argentino deve cumprir contrato com o Shanghai Shenhua, da China, até o fim de 2018. O possível interesse do Verdão no ex-corintiano foi noticiado pelo blog Chuteira FC, segundo o qual o clube paulista gostaria de contar com o jogador de 33 anos. Na quarta-feira, Cuca comentou sobre a possível contratação do argentino, além do interesse palmeirense no zagueiro Gil, do Shandong Luneng, da China, e no meia Bernard, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Complicado

O empate em 0 a 0 com o Peru complicou as chances da Argentina para ir à Copa do Mundo, colocando pressão sobre a equipe de Jorge Sampaoli para a rodada final do torneio, quando enfrentará o Equador na altitude de Quito. De acordo com estatísticas da Fundação Getúlio Vargas, os hermanos têm 63% de chances de ficar fora do mundial na Rússia, um número que pode assustar os torcedores. Entretanto, com a tabela do torneio “embolada”, os argentinos podem ir à repescagem até mesmo com uma derrota.