Respostas vazias? Corre dentro da Câmara a informação de que a vereadora Regina Corrochel (PTB), oposição ao governo Pedrinho Eliseu (PSDB) não estaria nem...

Compartilhe em suas redes sociais!

Respostas vazias?

Corre dentro da Câmara a informação de que a vereadora Regina Corrochel (PTB), oposição ao governo Pedrinho Eliseu (PSDB) não estaria nem um pouco satisfeita com algumas respostas fornecidas pelo Executivo ante aos requerimentos dela. O entendimento da vereadora, segundo confirmam pessoas próximas, é de que as respostas precisam ser “mais completas” e abordar por inteiro as questões. Há quem diga que outros vereadores estão predispostos a acionar o Ministério Público se as respostas não forem suficientemente claras e objetivas, já que a lei obriga ao Executivo dar acesso a qualquer informação a vereadores, que são também fiscais do cumprimento da lei. Apesar da reclamação, os vereadores reconhecem que em algumas pastas municipais as respostas têm sim sido claras, objetivas e completas. Além de respostas insatisfatórias ante a requerimentos, Corrochel também estaria preocupada com a dificuldade que tem tido em acessar contratos da Prefeitura.

Defesa!

Além do puxão de orelha sobre os comissionados da Prefeitura que não estariam realizando trabalhos satisfatórios, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) teria cobrado uma postura mais “firme” de seus comissionados em relação aos ataques que a administração dele vem sofrendo pelas redes sociais. Aliados de Eliseu exigiram pró-atividade de comissionados para defenderem a administração municipal, incluindo neste recado a defesa do governo até mesmo pelas redes sociais. Quem tiver postura considerada excessivamente passiva, poderia até perder o cargo. O recado teria irritado alguns, que defendem que a obrigação deles é puramente governamental, e não pode ser forçada a ter cunho político.

Erros

Ao menos dois projetos ficaram “travados” na Câmara pouco antes de serem votados. O problema, na interpretação dos vereadores, é que eles continham erros que comprometeriam a aplicabilidade das pretensas leis. O vereador Carlos Jacovetti (Rede) ajudou a “salvar” as futuras leis, e se dispôs a pedir vista aos projetos para dar tempo de serem feitas as devidas correções – em problemas que não foram detectados nem por comissões internas, como a de Constituição e Justiça, e nem pela própria assessoria jurídica e legislativa da Casa.

Multas voltando?

Ainda no ano passado um discurso velado, mas frequente entre muitos pela cidade, era de que existia uma “indústria de multas” com a existência dos radares móveis. Todos os candidatos a prefeito prometeram acabar com o radares, e assim se fez. Mas o início da zona azul teve um número significativo de multados já na primeira semana e voltou a dar dor de cabeça ao ararense temeroso com a situação. O número chama a atenção: mais de 200 pessoas teriam sido multadas na nova zona azul. Uma regra pode ter contribuído para a situação: o motorista que era flagrado irregularmente em Araras tinha apenas 2 horas do momento da emissão do ACT (Aviso de Cobrança de Tarifa) para realizar o pagamento de R$ 10. Se não pagasse, sofria a multa. Em Leme o sistema é similar e a tolerância idêntica (10 minutos), mas o ACT pode ser pago em até 48 horas. Depois de muita reclamação em Araras o problema foi sanado e agora são 24 horas para pagamento do ACT, antes que ele se transforme em multa.

Salgado

A Revista Veja publicou em seu site, no final do mês passado, uma relação com as 10 faculdades de medicina cujas mensalidades são as mais altas do país. A Faculdade de Medicina de Araras, junto com a de Campinas, é a segunda mais onerosa segundo a publicação da Editora Abril. Segundo a Veja, na São Leopoldo Mandic de Campinas e Araras a mensalidade é de R$ 12.191,86; só mais barata que a Uniderp-Anhanguera (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, de Campo Grande/MS). Por lá a mensalidade é de R$ 13.584,00. Depois da Mandic, segundo a Veja, vem a Unimar (Universidade de Marília), cuja mensalidade chega nos R$ 9.564,00. “As instituições justificam seus preços com a necessidade de infraestrutura de ponta e corpo docente altamente capacitado”, explica a Veja, ponderando que “algumas instituições aplicam descontos de até 30% para pontualidade ou antecipação de pagamento”.

Perdão

Nova lei em Leme: a Câmara da vizinha cidade instituiu por meio de lei o “Dia Municipal do Perdão”. Conforme projeto elaborado pelo legislativo lemense, ficou instituído, no calendário da municipalidade a data a ser comemorada anualmente em 30 de agosto, logo no dia seguinte ao do aniversário da cidade (comemorado em 29 de agosto). O prefeito Wagner Antunes – Wagão (PSD) sancionou e promulgou a lei sem pestanejar. A nova lei, já em vigor, rendeu uma enxurrada de críticas e até brincadeiras dos próprios lemenses – alguns irritados com a dedicação da Câmara sobre o assunto e outros até com comentários jocosos sobre a nova norma.

Não aprovamos todos!

Com uma Câmara menos homogênea, os vereadores têm dado sinal que as votações dentro da Casa tendem a ser mais disputadas. Há alguns meses o vereador Romildo Borelli – Baiano (PSD) reforçou em sessão extraordinária que os vereadores não estavam aprovando todos os projetos que vêm do Poder Executivo sem discussão. Para exemplificar o vereador citou algumas reuniões dos edis antes de algumas sessões debatendo o teor dos projetos que seriam votados. Ainda assim as reuniões, reservadas apenas ao vereadores, acabavam propiciando um debate privado de assuntos públicos. Ou seja, a população até ficava sabendo do posicionamento de cada vereador pelo voto, mas não sabia quem questionou o quê ou quais argumentos foram dados para a aprovação de cada medida. Agora os debates parecem ter ganhado mais espaço em Plenário.

Judiciário oneroso

Reportagem da Folha de São Paulo, da última quinta-feira (9) indica que a Receita Federal vai cobrar imposto de ganhos extras dos juízes brasileiros. Isso porque a Receita entende que parte desses “auxílios” hoje livres do imposto de renda acabam incorporados aos salários dos magistrados – com isso muitos acabam ganhando mais do que o teto salarial do funcionalismo. Por exemplo, se esse contribuinte não gasta parte do “auxílio moradia” dele com a moradia, essa parcela virou rendimento e deve ser tributada. No Ministério Público a situação é muito similar. Noutra matéria da Folha outro indício do quão generoso é o Judiciário com salários: 90% dos gastos da Justiça no país são com pessoal.

TORPEDO

“Tenho profundo respeito pelo Partido dos Trabalhadores, pois foi o PT de Araras que me proporcionou ingressar ativamente na vida política”

Do ex-prefeito Nelson Brambilla em carta de desfiliação do PT