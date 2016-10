Responsabilidade Neste domingo, mais uma vez teremos a oportunidade de exercer a nossa cidadania através do voto. Como colunista e locutor esportivo estarei...

Responsabilidade



Neste domingo, mais uma vez teremos a oportunidade de exercer a nossa cidadania através do voto. Como colunista e locutor esportivo estarei torcendo para que os nossos candidatos a prefeito e vereadores coloquem o esporte entre suas prioridades de governo. Dessa forma terão o meu apoio. Caso contrário não terei a mínima preguiça de criticá-los pela ausência de tudo que ouvi de todos durante as suas respectivas campanhas. Boa sorte a todos os candidatos e, muito juízo para representarem o nosso povo. Estarei de olho.

Reforços

Depois da contratação do atacante Luidy, do CRB, o Corinthians continua em busca de soluções para as carências do elenco. Enquanto luta pelo título da Copa do Brasil ou uma vaga na Libertadores via Brasileirão, a diretoria se apressa para contratar dois jogadores renomados que cheguem como titulares. A prioridade é o acerto com um centroavante. Entre vaias e elogios, Vagner Love foi o último a conseguir se firmar na posição, no final do ano passado. Em 2016, André, Luciano, Romero e até Lucca não agradaram. O problema é que o mercado de atacantes não anda muito aquecido. Diretoria e Cifut (Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians) vasculham alternativas há algumas semanas e ainda não chegaram a um consenso. Os nomes que agradam são muitos caros. Outros ainda geram dúvidas sobre a qualidade técnica.

Pleito

Principal grupo de oposição à administração de Paulo Nobre, a União Verde e Branca divulgou na última quinta-feira manifesto que orienta seus conselheiros sobre como cada um deve se portar na disputa presidencial deste ano. Na última segunda-feira, o grupo decidiu por não lançar uma chapa na disputa presidencial. No texto, o grupo, que foi liderado por Wlademir Pescarmona, Luiz Gonzaga Belluzzo e Carlos Degon na última eleição presidencial, aconselhou os conselheiros a participar da reunião do Conselho Deliberativo que dá início ao processo eleitoral, mas a não votar na aprovação do filtro, as chapas inscritas precisam de aprovação de 15% do órgão para participar da Assembleia de Sócios.

Caras novas

O Santos quer contratar pelo menos dois jogadores para o ataque em 2017 e tem em mãos uma lista de atletas sugeridos pelo técnico Dorival Júnior. A diretoria já iniciou os primeiros contatos, mas ainda não fez qualquer proposta oficial. A relação com possíveis reforços inclui sete nomes, e quatro deles são prioridade: Keno, do Santa Cruz; Ibargüen e Guerra, do Atlético Nacional; e Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla. Outros três jogadores agradam a Dorival, mas são vistos como alternativas: Marinho, do Vitória; Felipe Garcia, do Brasil de Pelotas; e Clayson, da Ponte Preta.

Jogo chave

Ricardo Gomes completa neste sábado, contra o Flamengo, a marca de 10 jogos no comando do São Paulo desde que foi contratado para ser o substituto de Edgardo Bauza. Nestes 39 dias de trabalho, o treinador, em sua segunda passagem pelo clube, ainda está longe de encontrar a escalação capaz de fazer o time reagir em campo e se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele muda as peças e o esquema, mas nada funciona. Nos nove duelos anteriores, o técnico repetiu apenas uma vez a escalação. Foi nas vitórias sobre Figueirense e Cruzeiro, disputados no Morumbi. No sábado, diante do vice-líder do Brasileirão, ele mudará os titulares pela nona vez, já que tem desfalques por lesão, atletas que voltam de contusão e vai também fazer uma mudança tática na equipe.