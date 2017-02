Resgate do FGTS vai injetar R$ 19 bilhões em São Paulo

A procura de ararenses interessados pelos recursos disponíveis nas contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ainda não foi alta...

A procura de ararenses interessados pelos recursos disponíveis nas contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ainda não foi alta em Araras. Mesmo assim, a agência da Caixa na Praça Barão abriu mais cedo a partir de ontem (15) e também funcionará no próximo sábado (18). O atendimento é feito das 8 horas às 15 horas durante a semana e das 9 horas às 15 horas no próximo sábado (18).

O calendário foi divulgado na última terça-feira (14) pelo governo federal e 30 milhões de trabalhadores brasileiros poderão sacar os recursos a partir do dia 10 de março, conforme o mês de nascimento (veja o quadro). A medida do governo pretende estimular a economia.

O governo federal informa que mais de R$ 43 milhões estão parados nas contas inativas, mas R$ 34 bilhões serão sacados pelos trabalhadores. A assessoria de comunicação da regional da Caixa, que fica em Piracicaba, informa que cerca de 10 milhões de trabalhadores terão direito ao saque das contas inativas em todo o Estado de São Paulo.

O saldo total disponível somente para o Estado de São Paulo é de aproximadamente R$ 19 bilhões. Tribuna questionou se é possível saber qual o valor que será liberado em Araras, mas a assessoria disse que ainda não é possível informar.

Ainda segundo o governo, mais da metade dos trabalhadores tem, no máximo, R$ 500 para sacar e outros 24% têm saldo entre R$ 500 e R$ 1500. Ambos os grupos representam 80% do total de pessoas com direito de sacar dinheiro, sendo os demais com R$ 1500 a receber. Mais informações pelo www.caixa.gov.br/contasinativas.

Caixa amplia atendimento e abrirá no sábado

Desde ontem (15), o atendimento feito pela agência da Caixa de Araras foi ampliado em duas horas durante a semana. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da estatal, que afirma que o atendimento nesta semana começa às 8h e segue até às 15h.

A agência também atenderá aos sábados, sendo o primeiro no próximo dia 18 de fevereiro – das 9h às 15h. Os demais sábados com funcionamento da agência serão: 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

Caixa oferece alternativas para consulta de saldo

A Caixa criou canais de comunicação para que o trabalhador consulte a disponibilidade de saldo para contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Uma opção é o site da Caixa (www.caixa.gov.br/contasinativas).

Há também alternativa para consulta pelo aplicativo que pode ser baixado em smartphones e tablets com sistema Android, iOS e Windows. Outra opção de atendimento aos trabalhadores é o Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 2017).

No telesserviço será possível saber se a conta vinculada está apta para recebimento do valor disponível para saque, além de informações sobre os canais de pagamento. Para realizar a consulta do saldo no 0800 ou no site, o trabalhador deve informar seu número de CPF e PIS/PASEP (NIS).

O beneficiário pode ainda consultar seu extrato do FGTS presencialmente no balcão de atendimento de agências da Caixa. Também é possível ir a um posto de atendimento e fazer a consulta utilizando o Cartão Cidadão, desde que tenha em mãos a senha. Em caso de problema com essa senha, o trabalhador precisa comparecer a uma agência da Caixa para regularizá-la.

Os saques poderão ser feitos nas agências e caixas eletrônicos da Caixa, dependendo, por exemplo, do valor. Além disso, o cliente que não tem conta na Caixa poderá optar por transferir os recursos do FGTS, de qualquer valor, para uma conta corrente ou conta poupança de qualquer outro banco, sem custo.

Tabela para sacar FGTS

Trabalhadores nascidos em Início

Janeiro e fevereiro a partir de 10 de março

Março, abril e maio a partir de 10 de abril

Junho, julho e agosto a partir de 12 de maio

Setembro, outubro e novembro a partir de 16 de junho

Dezembro a partir de 14 de julho

Fonte: Caixa Econômica Federal