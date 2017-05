Resgate de acidente de trânsito será simulado hoje no Teatro Estadual

Um resgate de vítimas de acidente de trânsito será simulado hoje (18) à noite em frente ao Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Equipes...

Um resgate de vítimas de acidente de trânsito será simulado hoje (18) à noite em frente ao Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) devem participar da simulação, que integra o Maio Amarelo – campanha de educação no trânsito.

A simulação está prevista para acontecer depois de outro evento, que também está no Maio Amarelo, e contará com a presença de dois profissionais que discorrerão sobre os custos da imprudência no trânsito para a sociedade e para o sistema de saúde.

Um dos palestrantes é o médico cardiologista e intensivista Agnaldo Píspico, que responde pelo Samu de Araras. Píspico foi idealizador do projeto na cidade no ano de 2001 e a unidade local também atende Leme, Pirassununga e Conchal.O Maio Amarelo foi lançado no dia 10 de maio pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e pretende chamar atenção para os acidentes e mortes registradas no trânsito da cidade. O movimento conta com campanhas publicitárias, operações de trânsito (blitz) e palestras nas escolas.

De acordo com Moisés Furlan, secretário de Segurança, as palestras começaram nas escolas na última segunda-feira (15) e outras ações estão previstas. Uma que chama a atenção é a presença de uma motocicleta envolvida em acidente de trânsito real, exibida na Praça Barão de Araras, Centro.

“É uma forma de mostrar que não existe nada de belo em acidentes de trânsito. O objetivo é impactar para alertar a população sobre o problema”, disse Furlan. O secretário informa também que uma caminhada está prevista para acontecer no domingo (28), último do mês de maio.

A palestra na noite de hoje é de graça e o público-alvo são formadores de opinião da sociedade civil, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem condutores de ambulância, bombeiros e policiais militares. As inscrições podem ser feitas na hora, mediante de disponibilidade de vagas a partir de 19h30.



Palestras “Maio Amarelo, trauma: a morte que pode ser evitada”

Palestras:

• Prevenção do trauma: uma questão de cultura

• Cenário do trauma em Araras e região

• Atendimento ao paciente politraumatizado

Dia: Hoje (18), às 20h

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo