Reservas na CB

Completamente focado no Campeonato Brasileiro, torneio do qual é líder há 13 rodadas, o Palmeiras terá a Copa do Brasil na próxima quarta-feira quando vai enfrentar o Grêmio, no jogo de volta das quartas de final. E há chance de atuar com uma equipe reserva. O técnico Cuca está ciente que, a sete jogos para o fim do Brasileirão, o desgaste físico do elenco é evidente. Dessa maneira, priorizar o torneio por pontos corridos deve ser a decisão do comandante. A confiança do treinador e dos atletas é na força do elenco montado para esta temporada, em planejamento encabeçado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos. Além disso, o Palmeiras ainda deve contar com Gabriel Jesus, suspenso para o jogo contra o Sport, no próximo domingo, pelo Brasileirão.

Desgaste físico

O Santos pode não ter força máxima para enfrentar o Internacional na próxima quarta-feira, às 19h30 , no Beira-Rio, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2 a 1. O técnico Dorival Júnior diz que ainda não sabe qual será sua decisão. Ele quer esperar a resposta dos jogadores após o empate em 1 a 1 diate do Gremio, no último domingo, pelo Brasileirão, e garante que só vai escalar quem tiver plenas condições. O comandante santista lembrou de 2015, quando levou reservas a campo na reta final do Brasileirão para privilegiar a Copa do Brasil. Como o time foi vice-campeão, a decisão foi questionada. Para Dorival, porém, só o resultado pode dizer o que é certo ou errado.

Reestréia

A reestréia de Oswaldo de Oliveira no comando do Corinthians foi do jeito que o técnico queria: com vitória em campo e apoio nas arquibancadas. Satisfeito com o que viu na arena alvinegra em sua volta ao clube, Oswaldo fez questão de elogiar a postura dos corintianos na vitória por 2 a 0 sobre o América MG. A Arena Corinthians recebeu 25.741 pagantes. Alheio às críticas de alguns torcedores e conselheiros por sua contratação, Oswaldo disse não ter encontrado ainda um ambiente que justificasse essa preocupação.

Justiça

Depois da Olimpíada, a CBF entrou em contato com o COB para solicitar medalhas para a comissão técnica ou conseguir a autorização para a produção de réplicas, que seriam entregues aos membros da delegação e também exibidas no museu da entidade, no Rio de Janeiro. Após a Paralimpíada, ouviu o “não” como resposta. Como solução, a CBF decidiu criar um modelo próprio para homenagear os campeões que deixaram o Maracanã de mãos vazias.

Copa 2018

O ministro do Esporte da Rússia, Vitaly Mutko, conversou com o representante da CBF no Conselho da Fifa e convidou a seleção brasileira para um amistoso contra a equipe do país que receberá a Copa do Mundo de 2018 no primeiro semestre de 2017. A conversa ocorreu durante o encontro de dirigentes da Fifa em Zurique, na Suíça. A partida deverá marcar uma festa de reinauguração do estádio em Moscou que receberá a abertura, uma das semifinais e final do Mundial.