Representantes de 121 municípios estarão amanhã em Araras para repasse de R$ 27 milhões à assistência social

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social escolheu Araras para ser sede de um evento de repasse de R$ 27 milhões para 121 municípios do Estado de São Paulo, para aplicação nos serviços cofinanciados de acolhimento de crianças, adolescentes, idosos, como também em equipamentos que atendem moradores em situação de rua, pessoas com deficiência e em situação de violência. Araras receberá verba de R$ 591.144,86.

A solenidade acontece nesta terça-feira (20), no Centro Cultural Lenny de Oliveira Zurita, a partir das 15h. Está confirmada a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro. O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB) será o anfitrião, junto da primeira-dama e presidente do Fuss (Fundo Social de Solidariedade de Araras), Gabriela Zorzo Eliseu.

O repasse de R$ 27 milhões será para municípios das regiões de Campinas, São João da Boa Vista, Piracicaba e Sorocaba. Araras faz parte da regional de Piracicaba e receberá verba de R$ 591.144,86.

Na hierarquia do Suas (Sistema Único de Assistência Social), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social repassa recursos do Fundo Estadual ao Fundo Municipal para que sejam investidos em serviços, ações e programas socioassistenciais. O repasse é realizado de acordo com as ações definidas no Plano Municipal de Assistência Social (PMAS). Com isso, as secretarias municipais de Assistência Social definem o cofinanciamento estadual.

“É uma grande responsabilidade, mas como sempre fazemos, vamos receber nosso secretário Floriano Pesaro e todos os colegas prefeitos com muito carinho e cordialidade; quero destacar também o compromisso do Governador Geraldo Alckmin com a população mais vulnerável das nossas cidades, serão R$ 27 milhões destinados aos programas de proteção social que garantam o atendimento de excelência às crianças, adolescentes, idosos, deficientes e pessoas em situação de rua,” comentou o prefeito Pedrinho Eliseu.

Repasse de verbas para Assistência Social

Data: 20/02/2018 (Terça-feira), 15h

Local: Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita

Endereço: Rua Ângelo Franzini, s/nº – Araras/SP