Represas de Araras estão com níveis de água acima dos 90%, mas estiagem requer atenção

Dados divulgados na manhã desta terça-feira (3) pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras) apontam que os níveis das três represas que abastecem o município estão estáveis e acima de 90%. “Porém, a autarquia pede a conscientização da população ararense para que continue a economizar água”, segundo nota municipal.

A Represa João Ometto Sobrinho – Água Boa, a maior do Município, atua com 14,8m, sendo o seu máximo em 15 metros. Hoje ela está com 98,6% da capacidade. A menor de todas, a Represa Antônio Meneghetti – Tambury segue com 14m, sendo o seu máximo 15 metros (e está em 93,33%). A Represa do Tambury abastece a Represa da Usina Santa Lúcia, de onde o Saema faz a captação.

Outra importante represa da cidade, a Hermínio Ometto se encontra atualmente com 7,45m, sendo o seu máximo em 8 metros (93,12% da capacidade).

Para garantir estabilidade no abastecimento, o Saema realiza monitoramento diário nas barragens que abastecem a cidade, utilizando réguas linimétricas – técnicas de medição de níveis d’água instaladas em cada barragem.

Até fevereiro de 2017, a autarquia captava água também do Rio Mogi Guaçu – medida necessária quando as represas apresentavam baixos níveis. Hoje a autarquia não tem utilizado a captação do Mogi Guaçu e garante que só recorre a essa captação quando os níveis das barragens caem, economizando energia elétrica ao diminuir a captação do rio.

Campanha

O Saema garante que vem realizando campanhas constantes de prevenção e conscientização do uso racional da água, além de várias intervenções, como: caça-vazamentos, troca de válvulas de regulagem de pressão, encanamentos e tubulações de grande vazão. Segundo a autarquia, a intenção é de economizar ainda mais o consumo de água.

De acordo com os dados do Saema, hoje Araras tem o consumo diário de 46 milhões de litros de água. “Apesar dos índices significativos de nossa cidade, é necessário um extremo cuidado. Afinal, água é um bem finito e por esse motivo devemos nos conscientizarmos cada vez mais para que não falte futuramente”, pontua Rubens Franco, presidente do Saema.