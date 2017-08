Reportagem Especial: Comerciantes que resistiram ao tempo

A história dos moradores de uma cidade pode ser contada por meio do seu comércio. O varejo em Araras começou ainda na época dos...

A história dos moradores de uma cidade pode ser contada por meio do seu comércio. O varejo em Araras começou ainda na época dos tropeiros, que eram homens que viajavam em mulas e cavalos com mercadorias como sal, por exemplo.

Com a chegada dos primeiros imigrantes europeus, em especial para os italianos a partir do início dos anos 1900, o comércio ganhou empórios, secos e molhados, leiterias e padarias. Em menor número, haviam espanhóis, portugueses, suecos e sírios, por exemplo.

No livro “Araras, Temas do Passado e do Presente”, o historiador Alcyr Matthiesen cita alguns estabelecimentos pioneiros como as Casas Lupércio Ortiz de Camargo, do Laerte Cressoni, do Battel, dos Francatto, do Angelin Cressoni e do Chico Tunes.

Outros fizeram história como a Casa Zurita, que ficava onde hoje está o Edifício Zurita. “Era o maior comércio da época e tinha de tudo, desde barbearia, venda de produtos para agricultura e carros”, disse Matthiesen.

Também existiam profissionais que entregavam produtos nas residências dos ararenses, como os extintos “carniceiros” – que eram entregadores de carne, espécie de açougueiros. Uma palavra muito usada até a década de 1950, que hoje resta em apenas alguns comércios, é “Casa”. De acordo com o historiador, o termo era comum e indicava lojas.

Matthiesen cita ainda que o comércio era mais forte que a indústria – praticamente inexistente. Com a chegada da linha férrea a economia começou a mudar. “Tudo ficou mais fácil e o trem trazia de tudo”, ressalta.

Décadas se passaram e a então Araras deixou de ser apenas uma vila para virar cidade, hoje com mais de 130 mil habitantes. Porém, alguns estabelecimentos comerciais resistiram ao tempo e estão abertos até hoje.

Exemplos são muitos, referências também, mas Tribuna mostra a história de cinco comerciantes que herdaram de familiares pontos tradicionais. A cidade cresceu, a tecnologia tomou conta da sociedade, mas estes mantém a tradição de tempos que não voltam mais.

A Leiteria Santo Antonio da família Chiaradia

Há 76 anos, a Rua Tiradentes era basicamente de terra. Em alguns trechos existiam pedregulhos, mas nada que se compara a atual estrutura. A família Chiaradia acompanhou todo processo de desenvolvimento da principal rua da cidade.

Luiz Roberto Chiaradia é filho de Antonio Chiaradia, que fundou a Leiteria Santo Antonio. O comércio segue aberto até hoje na esquina com a Rua Barão de Arari. Ao lado da esposa e do filho, Luiz ainda vende o tradicional leite, mas as prateleiras ganharam outros produtos como derivados do leite e também biscoitos, sorvetes e refrigerantes.

Luiz conta que trabalhava ao lado dos irmãos, que entregavam leite usando carroça. “A cidade terminava na Praça 8 de Abril, tinha algumas casas nas bandas do Jardim Cândida, mas poucas. A maioria das pessoas residia nas fazendas”, recorda.

Ele conta que o sistema de entrega em galões nas casas terminou no fim dos anos 1970, com o surgimento do leite em saquinhos. “Era tudo muito natural antes, a qualidade era maior”, disse.

Luiz conta que a entrega começava às 7h da manhã. “Tinha cliente que vinha comprar na leiteria e tudo tinha que ser pago em dinheiro”, relembra. Aliás, até hoje o forte do comércio é o pagamento em dinheiro, que não aceita cartão de débito e crédito. “Não sei se existe uma fórmula ou segredo para manter um comércio aberto por tantos anos, acho que é saber o que comprar e o que gastar”, brinca Luiz.

Quem não conhece o mercado do Lauro Beretta?

Há mais de 50 anos, Lauro Beretta é figura tradicional do final da Rua Tiradentes, onde tem seu mercado na companhia da esposa Leila Beretta. Ararense do bairro rural de Elihu Root, Lauro conta que trabalhou na roça durante a infância e juventude antes de mudar para a cidade.

Foi entre as plantações que ele descobriu o talento para sua grande paixão: o artesanato. “Eu pegava folha da mandioca e criava cestas. Era muito jovem e nunca deixei de criar nenhuma peça”, relata.

A partir dos anos 1960 abriu uma pequena venda na mesma rua, mas nos fundos. “Era praticamente um rancho onde a gente vendia de tudo. Como naquela época as famílias moravam nas fazendas, elas vinham no fim do mês para as compras. Muitas deixavam as carroças amarradas nas árvores e com uma lista de compras”, disse.

Assim como nos demais comércios, a forma de pagamento era caderneta. “Era na base da confiança e tinha até cliente que entregava determinada quantia em dinheiro e retirava produtos durante um mês”, recorda.

Com o passar dos anos o comércio cresceu e se transformou na característica atual. Apesar da cidade abrigar grandes redes, o mercado dos Beretta continua com sua clientela cativa. “Deve ser pelo contato, quase familiar em alguns casos”, opina.

Santa Mônica: a loja da “dona Belmira”

Na Rua Visconde do Rio Branco funciona uma das mais antigas lojas de aviamentos e armarinhos da cidade, a Loja Santa Mônica. Apesar do nome na fachada, desde 1963 é conhecida como a loja da dona Belmira.

Quem conta o motivo é Maria Nazaré Zuntini, filha de Belmira Butafava Zuntini, fundadora da loja. “Ela era costureira e começou a vender tecidos em casa. Depois, abriu a loja que no início era apenas uma porta com acesso à uma pequena sala”, relata.

Nazaré recorda que a mãe tinha personalidade forte e sempre se reinventava. “Ela atendia o que o cliente pedia e chegou a vender camisas masculinas. Com o falecimento do meu pai, Mário Zuntini, o lado comerciante ficou ainda mais forte”, disse.

Com o passar dos anos a figura forte de dona Belmira substituiu até o nome da própria loja. A matriarca dos Zuntini faleceu há 10 anos, mas sua presença ajudou a manter viva até hoje o comércio.

“Nos adaptamos e hoje vendemos produtos para tricô, fitas, além de outros produtos. Também promovemos cursos, mas a gente percebe que o cliente continua o mesmo padrão. O segredo é sempre se adaptar ao mercado e ao que o cliente pede”, finaliza.

Casa Orfali foi criada por um sírio que fugiu da 1ª Guerra Mundial

Uma das lojas mais antigas da cidade é a Casa Orfali, localizada no cruzamento das ruas Vereador Cesário Coimbra e Lourenço Dias, Centro. Dona Albertina Urfali é filha caçula de cinco irmãos, todos descendentes dos sírios Najibi Urfali, que veio para o Brasil em 1914, pouco antes de eclodir a 1º Guerra Mundial (1914-1918).

Em tempo: apesar da loja ter sido registrada como Casa Orfali,o nome correto é Urfali – que se pronuncia “Úrfali” – conforme ensina dona Albertina. “Meu pai era da cidade de Hons, na Síria, e teve sorte de sair do país antes da guerra começar. Se ele tivesse ficado teria ido à luta. Foi por Deus. Chegou sozinho ao Brasil e teve que deixar minha mãe Wabiria Urfali na Síria, até conseguir trazê-la para o Brasil”, relata.

A primeira loja do Urfali ficava na Avenida Celso Garcia, em São Paulo e Albertina conta que, mesmo em São Paulo, o pai vendia tecidos em Araras. “Ele vendia na Casa Zurita e também em uma feira que existia onde hoje é o Campo do Comercial. Durante a Revolução de 1932 as lojas foram saqueadas em São Paulo. Em busca de paz, veio para Araras”, contou.

Sua primeira loja funcionou na esquina da Rua José Bonifácio com Praça Barão de Araras, até ser transferida para o atual endereço. Albertina conta que o pai faleceu muito jovem, deixando a loja para os filhos. “Meu último irmão Alberto cuidou da loja antes de falecer”, afirma.

O que chama atenção na história da Casa Orfali é o o gerente Oswaldo Scardua, que trabalha para a família desde os 10 anos de idade. “Foi e é meu primeiro emprego”, disse.

Oswaldo conta que sua mãe conseguiu o emprego na época e disse que foi bem recebido pelos Urfali.

“Eu era uma criança e aprendi tudo sobre tecido com eles. Com o passar dos anos a loja chegou a vender outros produtos, como televisores, geladeiras e brinquedos. Foi se adaptando com o passar das décadas, mas ainda vende tecidos”, explica.

Oswaldo ressalta que uma característica da loja sempre foi a venda somente com dinheiro. “Me recordo que no começo as famílias moravam em fazendas, mas aqui sempre foi pagamento em dinheiro. Com o aparecimento do cartão nos adaptamos recentemente”, disse.

Mesmo com o crescimento da cidade a loja atende no mesmo endereço. “Muita coisa mudou, os clientes mudaram, mas acredito que o fato de se adaptar as mudanças nos mantém aqui”, opina.

Walter Gambini: comerciante e cronista esportivo

O primeiro emprego de Walter Gambini foi aos 8 anos no Empório Brasileiro da família Cressoni, um dos mais tradicionais na época. “Ficava na Rua Tiradentes e vendia secos e molhados”, recorda. Ficou 15 anos no comércio até se formar em contabilidade e que permitiu virar bancário.

“Foram 25 anos como bancário e que inclui o Banco Nacional. Naquela época, quem trabalhava em comércio criava uma cartela de clientes, que me permitiu conseguir emprego no banco”, explica.

Foram 40 anos de trabalho até a aposentadoria, mas Walter decidiu não ficar parado e comprou uma comércio que ficava perto do Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago). “Me recordo que foi no dia que me aposentei e vi a placa vende-se. Em três dias eu estava na loja”, relata.

Atualmente, o comércio de Gambini funciona na Rua Monteiro Lobato e a vitalidade, nos altos dos 83 anos, o faz manter na profissão. “Acompanhei toda a transformação do comércio na cidade. Me recordo que até a década de 1950 Araras era muito pobre, não tinha saneamento e as ruas eram de terra. Eram poucos os comércios”, recorda.

Gambini disse que o principal meio de pagamento da época era a caderneta. “Era ma confiança, pois as famílias moravam nos sítios e fazendas. Muita coisa mudou até aqui e tenho saudades daquele período. Era outra cidade, mais pobre, mas com grandes lembranças e histórias”, disse.

Além de comerciante, Gambini também é conhecido pela sua atuação na comunicação. No caso da Tribuna do Povo, escreve artigos há mais de 50 anos. “A paixão nasceu ainda no rádio, quando eu narrava jogos no auto falante da Praça Barão de Araras. As pessoas sentavam na praça para ouvir os jogos, era uma época muito gostosa”, finaliza.