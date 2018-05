Reportagem da EPTV passa por atendimento em Araras após ser agredida em Leme

Uma equipe de reportagem da EPTV Central, afiliada da TV Globo em São Carlos, passou por atendimento em Araras após sofrer agressões após reportagem...

Uma equipe de reportagem da EPTV Central, afiliada da TV Globo em São Carlos, passou por atendimento em Araras após sofrer agressões após reportagem realizada na vizinha cidade de Leme. A equipe foi trazida para Araras depois das agressões para realizar exames. Uma ambulância da Intervias teria socorrido os repórteres e equipe agredidos.

Segundo a própria EPTV, a equipe “foi agredida por um grupo na tarde desta quarta-feira (30), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Leme (SP)”. A EPTV explica que “um repórter cinematográfico e um auxiliar de externa ficaram feridos após serem atingidos com socos, pontapés e pauladas. O auxiliar foi socorrido pelo resgate da concessionária Intervias. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia vai apurar os crimes de lesão corporal e danos”.

Uma reportagem tinha acabado de ter sido veiculada ao vivo no Jornal da EPTV 1ª Edição, por volta de 12h45, em uma passarela do km 188. A rede havia mostrado que a rodovia já havia sido liberada pelos caminhoneiros que estavam em greve e que o clima era até tranquilo. Mas após o fim da transmissão, um grupo ainda não identificado foi até o local onde eles estavam, e iniciou as agressões.

Segundo a EPTV, a repórter Patrícia Moser conseguiu correr para uma casa, mas o repórter cinematográfico Marlon Tavoni e o auxiliar de externa Janesi Rigo foram agredidos pelos homens.

Eles conseguiram correr até residência onde a repórter estava e a Polícia Rodoviária foi ao local.

Tavoni e Rigo tiveram ferimentos pelo corpo e foram atendidos por uma ambulância da Intervias. O auxiliar de externa foi atingido na cabeça e, por isso, foi encaminhado para Araras para realizar exames.

Câmera e microfone foram destruídos durante agressão em Leme

Foto: Divulgação/EPTV

Entidades repudiam agressões

Veja nota do Sindicato dos Jornalistas:

“Tomamos conhecimento da inadmissível agressão contra uma equipe de reportagem da EPTV, nesta quarta-feita (30), após transmissão ao vivo no km 188 da Rodovia Anhanguera, no município de Leme (SP). O cinegrafista Marlon Pavoni e o radialista Janesi Rigo ficaram feridos após ataque a pauladas de um grupo ainda não identificado. A repórter Patrícia Moser conseguiu se proteger.

Também chegaram ao Sindicato relatos sobre agressão contra outra equipe de reportagem, ocorrida em São José do Rio Preto, no dia 29 de maio.

O SJSP considera estes fatos gravíssimos, e se manifesta afirmando:

1- repudiamos as agressões à equipe de profissionais da EPTV e a todos os jornalistas hostilizados durante as coberturas das manifestações dos caminhoneiros.

2- Não se pode tolerar qualquer tentativa de impedimento, agressão ou censura ao trabalho do jornalista.

3- Exigimos das autoridades providências urgentes, no sentindo de uma apuração célere do caso e punição aos agressores.

4- Para nós, violência contra jornalistas profissionais é uma inaceitável tentativa de impedir a liberdade de imprensa, o que significa um ataque direto contra a Democracia.”

Nota da Abert:

“A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) repudia veementemente as agressões sofridas pela equipe da EPTV de São Carlos, afiliada da Rede Globo, nesta quarta-feira (30), durante cobertura da paralisação dos caminhoneiros, na cidade de Leme (SP).

O cinegrafista e o auxiliar foram agredidos com pedradas, socos e pontapés por caminhoneiros que bloqueavam a rodovia. A repórter conseguiu fugir para pedir ajuda.

Além da agressão, a equipe teve os equipamentos destruídos e o carro depredado.

A ABERT condena todo tipo de violência, em especial, contra jornalistas no exercício da profissão. Atos como estes são fruto da intolerância e desconhecimento do real papel da imprensa.

Qualquer tentativa de impedir o trabalho dos jornalistas é um ataque ao direito da sociedade de acesso às informações de interesse público.

A ABERT pede às autoridades locais a apuração rigorosa dos fatos e a punição dos responsáveis.

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão”

Nota da Fenaj:

“A FENAJ repudia a violência cometia contra a repórter Patrícia Moser, o repórter cinematográfico Marlon Tavoni e o técnico de áudio Janesi Rigo, da EPTV.

Desde o início da greve do caminhoneiros, mais de uma dezena de profissionais foram agredidos, em pelo menos nove estados brasileiros. A FENAJ reitera que agressões a jornalistas no exercício da profissão são atentados à liberdade de imprensa, que não podem ser tolerados em sociedade democráticas. Os jornalistas cumprem seu papel de informar à sociedade e devem ser respeitados como trabalhadores que são.

A Federação dos Jornalistas orienta as vítimas a registrarem ocorrência policial, para que as agressões possam ser apuradas e os responsáveis identificados e punidos.”