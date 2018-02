Repasses do governo estadual devem ajudar entidades assistenciais de Araras

Araras foi sede nesta terça-feira (20), no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita, de solenidade envolvendo 121 municípios que assinaram convênio com a Secretaria...

Araras foi sede nesta terça-feira (20), no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita, de solenidade envolvendo 121 municípios que assinaram convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para receberem verbas a serem aplicadas no setor social.

Antes da assinatura do convênio o chefe da pasta estadual, Floriano Pesaro esteve na Tribuna acompanhado da vereadora Anete Casagrande (ambos do PSDB) e confirmou, em entrevista exclusiva à Tribuna, sua pré-candidatura ao comando do governo do Estado – ele pretende ser o sucessor de Geraldo Alckmin.

Depois Floriano esteve no Centro Cultural anunciando o repassede verbas – inclusive para Araras. Segundo a prefeitura local essa foi uma boa notícia para as diversas entidades assistenciais da cidade, pois o Município receberá R$ 591.144,86 do governo estadual. Essa verba será utilizada para repasses às entidades parceiras da Secretaria Municipal de Assistência Social que prestam serviços de acolhimento de crianças, adolescentes, idosos, como também em equipamentos que atendem moradores em situação de rua, pessoas com deficiência e em situação de violência.

Segundo a secretária municipal de Ação Social, Roanita Franco Bergamin, essa verba já está pré-definida às entidades parceiras, mas a assinatura do convênio veio em boa hora, pois garante o repasse para todo o ano.

Presente no evento o secretário de Estado, Floriano Pesaro justificou a escolha de Araras em sediar a “cerimônia” regional. “Araras é um exemplo de políticas públicas aplicadas na área social, então resolvemos trazer esse evento pra cá”, comentou. Até então, era praxe esse tipo de evento de assinatura de convênio ocorrer no próprio Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual.

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, foi o anfitrião do evento, agradeceu a escolha de Araras para sediar o evento, deu boas vindas a todos e relembrou que Araras sempre teve um bom histórico de acolhimento na área social. “Quero destacar a importância do investimento no social, e essa verba vai garantir a aplicação de políticas públicas voltadas para quem realmente necessita”, disse o prefeito.

O secretário Floriano Pesaro elogiou Araras e lembrou que o governo estadual está repassando R$ 280 milhões do Fundo Estadual para os Fundos Municipais dos municípios paulistas. Esse evento de Araras envolveu 121 municípios das DRADS (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) de Campinas, São João da Boa Vista, Piracicaba e Sorocaba, totalizando R$ 27 milhões de repasses. Araras faz parte da DRADS de Piracicaba