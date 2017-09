Reminiscências Esportivas – Fritz Harter

Em décadas passadas, um dos mais destacados esportistas de nossa cidade que eu conheci, sem dúvida alguma foi o Dr. Fritz Harter. Moço...

Compartilhe em suas redes sociais!

Em décadas passadas, um dos mais destacados esportistas de nossa cidade que eu conheci, sem dúvida alguma foi o Dr. Fritz Harter. Moço honesto, trabalhador, sincero, amigo, inteligente, pontual, ele organizava, participava da vida esportiva de Araras, estava sempre presente nos principais acontecimentos esportivos da cidade.

Seu currículo é muito longo, precisaríamos de um espaço maior para escrever tudo. Por exemplo: na década de 1950, Fritz defendeu a Seleção Ararense de Basquete, com os colegas Natércio, Nélio, João Carlos, Orlando, Lau Cascelli, Dodô e outros.

Em 1955, defende a meta do Comercial FC, categoria juvenil, onde destacavam as figuras de: João R. Zaniboni, João C. Finardi, Mazon, Corrocher, Dirceu, Roberto Denardi, Nilson Camargo (goleiro), Di Perissato, Sergio Scanavini, Bidu, Carlinhos Rossi, Nélio, Ted Coletta, Joãozinho Batistella, Digão e outros.

No ano de 1956 ele defende as cores do Comercial FC, setor do basquete, com esses companheiros: Gilberto Penteado, Salvador Agostini, Tonhão, Servilho Begnami, Paulo Marques Figueiredo, Fernando Mathiesen, Nélio Dias, Emerson Mercatelli, Zezito Graziano e muitos outros.

Em 1957 estivemos juntos na mesma classe, estudando na Escola Técnica de Comércio de Araras, e recebemos naquele ano do nosso Patrono Hermínio Ometto o diploma de Técnico em Contabilidade. É bom que se frise que o Fritz recebeu diversos prêmios pela sua dedicação aos estudos e companheirismo.

Em 1966, novamente defendeu a Seleção Ararense do Basquete, ao lado de: Diogenes, Salvador, Natércio, Leopoldo, Belforti, Martiniano, Nélio, Toninho Mathiesen e outros.

Esse brilhante jornalista Fritz Harter, na década de 1970, foi um dos vereadores de nossa Câmara Municipal. Por exemplo, em uma das sessões em 1973, dizia quando da criação da FRESA (hoje FHO/Uniararas), que representava um marco histórico para Araras. Em 1979 toma parte da Junta Desportiva da Liga Ararense de Futebol, cujo o presidente era o Nello José Scarcella.

Durante longos anos foi funcionário bancário; diretor geral da Comissão Municipal de Esporte, na gestão do tenente Odair Monteiro dos Santos; diretor da Associação Atlética Ararense; durante longos anos diretor e redator da página esportiva da Tribuna do Povo; repórter esportivo; apresentador de programas radiofônicos e de TV; participava no passado como goleiro nos rachas esportivos de confraternização entre os vereadores locais (sempre praticando aquelas defesas sensacionais, para delírio dos torcedores).

Aí está. Em rápidas pinceladas, um pequeno histórico esportivo de Fritz Harter. A ele, as homenagens de Reminiscências Esportivas.

Curiosidades Esportivas

Na década de 1970, algumas equipes amadoras de nossa cidade contratavam times de futebol de outras localidades enfrentar amistosamente em Araras, para brindar o público esportivo. Havia sempre aquela promessa de trazerem jogadores de alto nível como atração. No bate-papo era tudo bonitinho, recebiam seu dinheiro de contrato, mas não cumpriam o combinado.

A imprensa escrita e falada, diretores, torcedores, todos eram enganados e, com razão, decepcionados. Pois bem, a nossa organização esportiva da Rádio Centenário, em defesa de todos, resolveu acabar com esse tipo de malandragem, de esperteza e de safadeza.

Sempre tive em minha equipe excelentes repórteres de campo, comentaristas e plantonistas. Você que está lendo hoje essa coluna, recorda do saudoso repórter de campo Gelcio Rodney Sgobi. Pois bem, no dia 8 de agosto de 1971, o Gelcio foi escalado para acompanhar a delegação de malha até a capital paulista, onde colheu muitas entrevistas. Certa feita, o time dos Milionários viria jogar em Araras, mas para não sermos enganados e garantir a presença dos “cobras” anunciados, o Gelcio pegou meu gravador e foi a São Paulo entrevistar todos os jogadores, garantindo presença em Araras. Só que o meu gravador era 110 volts, e na última entrevista, com Mané Garrincha, o Gelcio não percebeu e ligou o gravador no 220 volts.Quando chegou, tomou a maior bronca, mas o importante é que as entrevistas foram todas levadas no ar, e todos os “cobras” vieram, garantindo um grande público e boa arrecadação.

Agradecimento

O ex-jogador Carlitinho Dadona vindo pessoalmente, em nome da família, agradecer a homenagem que prestamos ao saudoso Carlito Dadona.