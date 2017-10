Relógios devem ser adiantados na madrugada de sábado para domingo

A partir da meia noite da madruga deste sábado (14) para o domingo (15) os relógios devem ser adiantados em 1 hora para o...

A partir da meia noite da madruga deste sábado (14) para o domingo (15) os relógios devem ser adiantados em 1 hora para o início do horário de verão, que termina no dia 18 de fevereiro de 2018. O horário será adotado após a possibilidade do seu fim, anunciado pelo presidente Michel Temer (PMDB).

O horário de verão será adotado em 1o Estados, mais o Distrito Federal, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Com ele o governo federal pretende reduzir o consumo, pois o objetivo é aproveitar o maior período de luz solar possível. Com a mudança no relógio, o leste do Amazonas e os estados de Roraima e Rondônia ficam com duas horas a menos em relação ao horário de Brasília, enquanto Acre e oeste do Amazonas ficam com três horas a menos.

O chefe da Divisão do Serviço da Hora do ON (Observatório Nacional), Ricardo Carvalho, explica que a diferença de tempo entre o nascer e o pôr do sol durante o verão é maior nas áreas distantes da linha do equador, que divide a Terra entre os hemisférios Norte e Sul. É o caso das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

“Quanto mais ao Sul, os dias tendem para uma maior variação ao longo do ano, sendo mais longos no verão e mais curtos no inverno. Por exemplo, em 1º de julho, no Rio de Janeiro, a duração do dia foi de 10h45, enquanto em Porto Alegre foi de 10h15. No verão, especificamente no dia 1º de dezembro deste ano, a duração do dia no Rio de Janeiro será de 13h07 e em Porto Alegre será de 13h56”, diz.(Com informações da Agência Brasil)