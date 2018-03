Relatório aponta que Araras é a maior poluidora do Rio Mogi

Em alguns trechos o Rio Mogi Guaçu, que passa pela zona rural de Araras e ajuda no abastecimento da cidade, está ‘dividido’ por águas...

Em alguns trechos o Rio Mogi Guaçu, que passa pela zona rural de Araras e ajuda no abastecimento da cidade, está ‘dividido’ por águas de cor marrom e preta. A água preta seria de esgoto. Órgãos públicos reconhecem que hoje todo o esgoto da cidade é jogado diretamente no rio. Justamente partindo dessa situação e as perspectivas de uma solução a Tribuna inicia hoje uma série de reportagens sobre a relação entre Araras e o Mogi Guaçu.

Conforme apuração da reportagem não é de hoje que Araras lidera o ranking das cidades que mais poluem o rio Mogi Guaçu com esgoto doméstico. A cidade tem convivido desde 2015 com o rótulo de maior poluidora do rio.

O Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo aponta que Araras, sem tratamento de esgoto, despeja diariamente 6.647 kg de demanda bioquímica de oxigênio (DBO). A vizinha, Leme, trata 43% dos efluentes coletados e despeja 3.935 kg/dia. A terceira cidade do ranking é Mogi-Guaçu, tratando 66% do esgoto e despejando 3.916 kg/dia.

A Cetesb monitora a qualidade das águas do Rio das Araras. O órgão fiscalizador do Governo de São Paulo possui um ponto fixo em sua foz. Na última análise divulgada, os técnicos encontraram altos índices de metais pesados, como ferro, fósforo e manganês. Além, da presença de Escherichia coli, a bactéria de origem fecal, popularmente conhecida como e. coli. Em apenas uma sondagem da Cetesb, foi indicado a presença de 560 mil UFC/100 ml da bactéria, quando o padrão deve ser menor que 600 UFC/100 ml.

Um dos dados mais alarmantes é a análise do rio Mogi Guaçu realizada no ponto onde o Saema (Serviço de Água e Esgoto de Araras) faz captação para abastecimento público. O relatório do laboratório da EESC-USP informou altas concentrações de carbono orgânico total (COT), ferro e manganês. Além da contaminação por Microcystin e o Cylindrospermopsis, que são potencialmente tóxicos para os seres humanos, podendo produzir as toxinas: microcistinas, que atacam o fígado; saxitoxinas, que atacam o nervo axônico; e cylindrospermopsinas que podem atacar órgãos múltiplos.

Frequentadores confirmam o que os relatórios apontam e indicam que a situação do rio preocupa. “Quando eu era pequena nadava lá. Hoje, meu Deus, sem chance. Está muito feio. O rio cheira mal”, contou Rafaela Milani, que frequenta a Cascata, bairro rural de Araras às margens do rio Mogi Guaçu há mais de 23 anos.

A situação mais grave, que pode ter desencadeado o aumento vertiginoso da poluição no rio ocorreu no dia 15 de agosto de 2015, dia da padroeira de Araras, Nossa Senhora do Patrocínio. Foi na data que parte das paredes de concreto dos reatores da Estação de Tratamento de Esgoto desmoronou. O sistema entrou em colapso e no dia 18 de agosto daquele ano Araras tratava seus efluentes pela última vez. Há quase três anos a cidade despeja tudo ‘in natura’ no Rio das Araras, um dos principais afluentes do Mogi.

“Não existe santo e nem milagre que possa salvar o mundo da destruição do homem. E, vou além, as pessoas estão esperando um milagre que não vai acontecer enquanto cada um não levantar da sua cadeira e pôr em prática”, destacou o ambientalista Marcos Ninguem. “A visão de que os recursos naturais são infinitos e não podem entrar em colapso está mudando. Se não tratar esgoto hoje vai faltar água no futuro”, acrescentou.

A falta de tratamento de esgoto já custou aos cofres públicos R$ 35 mil em multas aplicadas pela Cetesb (Agência Ambiental do Estado de São Paulo devido à poluição vinda do Rio das Araras – que nasce de uma união dos ribeirões das Furnas e das Araras e deságua no Mogi 1,5 km abaixo do ponto de captação de água para consumo humano.

O Mogi Guaçu tem 473 km de extensão; nasce em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, e deságua no Rio Pardo em Pontal/SP. O rio atravessa mais de quarenta municípios e serve uma população de mais de um milhão e meio de pessoas.

Por isso é tratado com tamanha importância. A doutora em Ciências Biológicas/Microbiologia Aplicada, com 26 anos de atuação como engenheira da Cetesb e professora da FHO-Uniararas, Aurora Mariana Garcia de França Souza, alertou que o esgoto doméstico é a principal causa de poluição das águas superficiais, reduzindo a sua qualidade e restringindo o seu uso. “O rio Mogi Guaçu é um dos principais corpos hídricos do estado. Muitas pessoas usam as suas águas para abastecimento público, para agricultura, para pesca. Portanto, não é somente o município de Araras que se prejudica com a falta de tratamento de seus esgotos”, pontuou ela sobre a poluição no extenso rio.

O ambientalista ararense Xico Graziano, ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, contou que costumava pescar no Mogi. “Como pescador, que já fisguei muito dourado lá, me entristeço com essa nojeira no rio. Como ambientalista me revolto com o relaxo e o descaso da gestão pública municipal, pois entra e sai prefeito e nada acontece. Só piora. Como cidadão ararense me envergonho dessa situação”, desabafou.

Para o pescador Marcos Aparecido a situação do rio Mogi é “vergonha”. “Antigamente a gente vinha com a família, nadava, pescava e descíamos o rio de barco. Hoje, infelizmente, a gente evita devido ao mau cheiro. Dá até medo comer um peixe de lá”, afirmou.

A professora Aurora ressaltou que no que se refere à população, a presença de esgoto doméstico nas águas pode ser causa da ocorrência de doenças quando se tem o contato direto com as águas contaminadas ou por sua ingestão. “Além disso, águas poluídas exigirão maior quantidade de produtos químicos para seu tratamento, no caso de populações que usem as águas do rio Mogi para abastecimento. Quanto mais produto químico se utiliza para o tratamento das águas, mais resíduo é gerado e mais oneroso fica o processo”, acrescentou.

O fim da ETE e o futuro

Nas próximas edições contaremos a história da Estação de Tratamento de Esgoto de Araras – concebida com tecnologia de primeiro mundo, preterida por moradores da região pelo mau cheiro que causava, abandonada e sucateada durante anos e o fim em 2015. E ainda abordaremos sobre o futuro do local, as tentativas do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e do presidente do Saema, Rubens Franco Júnior, de obterem verbas em Brasília para concluírem o processo e iniciar as obras e a situação das barragens e da captação no Mogi.