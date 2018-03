Relatório aponta problemas com poluentes nos mananciais que abastecem Araras

Os mananciais de abastecimento público de Araras estão recebendo poluentes. É o que aponta relatório elaborado pela Hidrosan, contratada pelo Saema (Serviço de Água...

Os mananciais de abastecimento público de Araras estão recebendo poluentes. É o que aponta relatório elaborado pela Hidrosan, contratada pelo Saema (Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras), que indica ainda que “foi detectada a presença de alguns gêneros de cianobactérias potencialmente tóxicos aos seres humanos”.

Para técnicos especialistas, algumas das substâncias são naturais e características da região, outras encontradas nas águas das chuvas. No entanto, a ação humana é uma das causas da poluição das águas de abastecimento, como o despejo de esgoto “in natura” nos rios e uso de agrotóxicos nas plantações.

Análises da água feitas pela Escola de Engenharia da USP de São Carlos (EESC-USP) apontam que os três mananciais de abastecimento público – rio Mogi-Guaçu; reservatórios Hermínio Ometto e João Ometto Sobrinho (Água Boa); e barragens Antonio Meneghetti (Tambury) e Usina Santa Lúcia – apresentam poluentes.

As análises físico-químicas feitas pela USP nos três reservatórios apontam alto índice de carbono orgânico total (COT), além de sólidos suspensos, ferro e manganês em níveis acima do recomendado para consumo humano. No rio Mogi e no manancial Hermínio Ometto/Água Boa o dado preocupante é a presença excessiva de e.coli, bactéria causadora de infecções intestinais e urinárias.

Nas análises microbiológicas, o relatório comprova a existência de organismos que são potencialmente tóxicos para os seres humanos, podendo produzir as toxinas.

Situação da água

Segundo o membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Mogi-Guaçu, gerente aposentado da Cetesb, engenheiro Luiz Carlos Mion, é no trecho que está Araras em que estão localizadas as maiores cidades da bacia, incluindo Mogi-Guaçu, Leme, Mogi-Mirim e Pirassununga. “Cada cidade tem contribuído para a poluição”, explica.

“Araras está localizada no trecho crítico do rio Mogi, entre Cachoeira de Cima, em Mogi Guaçu, e Cachoeira das Emas, em Pirassununga”, complementa ele.

O Saema capta água para tratamento no Mogi e posteriormente distribui para o consumo humano. Araras é atualmente a maior poluidora do rio. Ou seja, a água captada em Araras tem problemas, mas a água ‘entregue’ para Leme tem ainda mais poluentes. A captação está 1,5 km antes da foz do rio das Araras, onde todo o esgoto da cidade – sem tratamento – é despejado.

Outro aspecto a ser debatido é que os três mananciais da cidade estão cercados de plantações de cana-de-açúcar. A Hidrosan avalia que “podem prejudicar a qualidade da água por contaminação por agrotóxicos” e sugere “monitoramento do COT para investigação do uso de agrotóxicos nas plantações próximas aos mananciais que abastecem a ETA”.

Problemas no tratamento

Atualmente o cloro é utilizado no tratamento da água, mas o relatório aponta alguns problemas na medida. “As desvantagens do uso desde oxidante/desinfetante estão associadas ao fato do cloro livre reagir com diversos compostos orgânicos e inorgânicos presentes na água, formando subprodutos indesejáveis, que poder ser tóxicos ao ser humano”. Alerta relatório da Hidrosan. A sugestão da Hidrosan é a utilização de carvão ativado no processo de tratamento para absorção dessas substancias.

A medida mais urgente indicada pela empresa é a reforma dos filtros. “Constatou-se a necessidade, devendo esta ser prioritária em relação às demais melhorias. Os filtros são as unidades da ETA (Estação de Tratamento de Água) com o funcionamento mais comprometido. A reforma e modernização garantirão a produção de água em conformidade com o padrão de potabilidade em qualquer época do ano”, completa o documento.

Quanto à existência de substâncias, bactérias e cyanobactérias, a Hidrosan recomenda “o monitoramento frequente das toxinas na água tratada na ETA”.

Saema garante água de qualidade em Araras

O Saema garantiu que “o tratamento de água segue todas as normas exigidas e análises laboratoriais são realizadas diariamente para garantir que a água está potável e não causará qualquer mal à saúde. Alguns fatores podem causar cheiro ou cor na água, mas isso dependerá também da qualidade do encanamento de cada um. Na dúvida, o Saema está sempre aberto para receber os munícipes e realizar qualquer análise, basta solicitar e receberá as devidas orientações”.

Para resolver os problemas no tratamento, o Saema precisa reformar a ETA. A primeira fase: o diagnóstico que baseou essa reportagem foi concluída no começo do ano. Agora, começou a segunda: concorrência para contratação de empresa para elaboração de reforma e modernização. A terceira etapa são as obras.

Segundo o Saema, qualquer pessoa pode pode acompanhar a situação pelo http://saema.com.br/obra-reforma-da-estacao-de-tratamento-de-agua/