Reivindicações contemporâneas

Entra ano, sai ano, e o cidadão brasileiro convive com os reiterados períodos eleitorais. Afinal, temos eleição no Brasil a cada dois anos, e são distintas para a esfera municipal – prefeito, vice e vereadores – e estadual e federal – deputados, senadores, governadores e presidente.

Mesmo ocorrendo a cada dois anos, os partidos políticos e a classe política estão ligados no processo eleitoral ininterruptamente, pois necessitam sempre estar preparados para a próxima eleição. Já o cidadão mais distante da política, acaba ficando atento de forma direta somente na hora do voto bienal, que é obrigatório no Brasil.

Este formato eleitoral – de dois em dois anos – existe há muito tempo no país, mas mudanças e regras eleitorais sofrem intervenções a cada pleito. O que era permitido há duas ou três eleições, hoje não pode mais. Como exemplos, podemos citar os tradicionais comícios seguidos de shows, pintura de muros, doações empresariais, além de diversas outras mudanças.

Com a proibição dos shows, os comícios perderam o seu maior apelo atrativo. Evidência de que o cidadão estava mais interessado na “festa” do que ouvir sempre as mesmas promessas dos candidatos. E com o surgimento de novas formas de comunicação, principalmente com o advento da internet, os comícios cederam mais espaço ainda. Não precisaria ser assim, pois é também “cara a cara” que o eleitor acaba conhecendo com mais profundidade os candidatos, sem edição de imagens e sem firulas tecnológicas. Um programa político na TV, hoje em dia, é um prato cheio para os marqueteiros de plantão: é mais montagem e edição, do que originalidade e capacidade.

Além disso, as propostas dos candidatos são baseadas em pesquisas qualitativas e quantitativas, de acordo com as expectativas da população. Por isso é possível notar que algumas propostas vêm exatamente ao encontro dos anseios da sociedade contemporânea.

Entre as propostas contemporâneas mais apresentadas nos planos de governo, constam: tornar os serviços públicos da Prefeitura mais eficientes; atenção especial à engenharia de tráfego, para minimizar os transtornos do elevado número de veículos em circulação; valorização da educação, com período integral nas escolas; instalação e monitoramento de câmeras de vigilância na cidade; centro operacional de gestão da segurança, envolvendo as diversas forças policiais; acesso gratuito à internet em locais públicos (proposta inimaginável há 20 anos), entre outras. Nota-se, infelizmente, pouco entusiasmo da maioria dos candidatos para áreas de pouca visibilidade, mais de vital importância, tais como a solução definitiva dos problemas com o lixo e a implantação de um eficiente sistema de coleta seletiva.

Algumas dessas promessas envolvem grandes investimentos, e o direcionamento dos recursos disponíveis será definido de acordo com as prioridades estabelecidas pelo prefeito eleito. Enquanto outras ações dependem mais da boa vontade política e das articulações do prefeito para alcançar seus objetivos. Mesmo assim, só no futuro ficaremos sabendo se o eleito cumpriu ou não o prometido!