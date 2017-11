Regularização da Cooperativa Araras Limpa pode sair neste ano

Serviços Públicos afirma que processo está avançado e meta é ampliar coleta seletiva O processo para regularizar a Cooperativa de Reciclagem Araras Limpa pode...

Serviços Públicos afirma que processo está avançado e meta é ampliar coleta seletiva

O processo para regularizar a Cooperativa de Reciclagem Araras Limpa pode ser concluído até dezembro. A previsão foi divulgada pelo secretário municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Carlos Cerri Júnior. Atualmente, apenas 1% do lixo doméstico produzido na cidade é encaminhado para a reciclagem.

As tratativas entre a Prefeitura e os cooperados continuam, mas os detalhes serão divulgados pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) possivelmente até dezembro deste ano. Por enquanto, Cerri explica que um importante caminho foi concluído e o principal “nó” da Araras Limpa está para ser desatado.

Trata-se do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) que está irregular e impede que os cooperados vendam os recicláveis para empresas, que permite gerar renda e pagamento dos salários para os coletores. “O processo para regularizar está muito avançado e deve ser finalizado nas próximas semanas”, confirma Cerri.

Outro detalhe que será divulgado posteriormente pelo prefeito Pedrinho é a parceria que será fechada entre a cooperativa e uma empresa de uma cidade vizinha, que trabalha com o processo de transformação. “A empresa mostrou interesse em fechar a parceria e ela não somente recebe o reciclado como também transforma em produtos, o que é ideal”, explica.

A retomada da Araras Limpa acontece depois de matéria publicada em setembro deste ano pela Tribuna, que mostrou que das 110,79 toneladas de lixo doméstico dos ararenses (lixo seco e resto de alimentos), apenas 3 mil toneladas são recolhidas e encaminhadas para a reciclagem, algo em torno de 1%.

A retomada da cooperativa foi uma promessa de campanha de Pedrinho e até cogitou-se a criação de uma nova, mas tornaria a situação mais burocrática. “Já temos coletores que trabalham no aterro sanitário, onde fica a Araras Limpa. Optamos pelo melhor que é regularizar o CNPJ”, enfatiza Cerri.

Além da parceria com empresas o CNPJ permite que os cooperados paguem a Previdência Social como qualquer empresa. “Importante afirmar que a Araras vai continuar como sempre foi, sem vínculo empregatício com a Prefeitura. A Prefeitura continua a oferecer água, eletricidade, o local para a separação do lixo e os caminhões usados na coleta”, explica.

Cerri disse que a previsão da retomada da Araras Limpa é para a primeira semana de janeiro. “Já estamos cadastrando o nome dos coletores que já trabalham nela e outros que demonstram interesse. A meta é começar com 50 profissionais, mas podendo chegar até 80”, avalia.

Cooperativa funcionará como uma empresa

Cerri citou que o objetivo é impulsionar a Araras Limpa como uma empresa e ela contará com presidente, vice-presidente, secretário e outros cargos. A liderança já existe mesmo diante a atual situação, que aguarda a regularização do CNPJ. “É gratificante ver que os cooperados traçam metas e têm planejamentos. Eles querem expandir a coleta para outros bairros e para isso a Prefeitura poderá destinar mais dois caminhões, que somados serão quatro para a coleta”, detalha.

No caso da empresa que fechará parceria com os cooperados, ela será responsável pela manutenção do local e compra de uniformes para os trabalhadores. “A empresa vai firmar compromisso e uniformizar a cooperativa, dar equipamentos de proteção, colocar caixas para seleção do lixo coletado. Também fará a manutenção na área com troca de lâmpadas e telhas”, informa Cerri.

Outra empresa mostrou interesse pela ampliação da coleta seletiva e vai doar 200 big bags para a Prefeitura. Big bags são embalagens usadas para coleta, transporte e armazenagem de resídios sólidos e materiais reciclados. “Serão colocadas em escolas e outros prédios públicos para motivas a coleta seletiva e serão retiradas todos os dias pelos coletores”, afirma.

Por fim, Cerri pondera que a ampliação da coleta seletiva para outros bairros não sairá de uma hora para outra. “Se a gente conseguir reciclar 10% até o fim do ano que vem será um importante número. Além de preservar o meio ambiente o lixo gera trabalho e renda. Já estudamos um cronograma nos moldes da coleta do entulho e vamos fechar parceria, inclusive, com condomínios”, finalizou.