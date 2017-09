Regra é regra?

Já se tornou bastante popular no Brasil o termo “legislar em causa própria”. Resumidamente, a referência serve para demonstrar como os líderes políticos...

A origem do problema das regras incongruentes, muitas vezes, não está então na aplicação das leis, mas no próprio texto embrionário das normas brasileiras. Tem aqueles que se esquecem que as leis não nascem no Judiciário – brotam da vontade do Legislativo (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais).

Por isso, a velha máxima de que “lei é pra ser cumprida” pode até ser irretocável do ponto de vista prático, mas não elimina o questionamento por qualquer ordenamento jurídico prévio. Em resumo, as normas jamais podem ser tomadas como “inquestionáveis”. Afinal, muito do que se tem imposto em lei deveria, sim, ser modificado.

E o vereador Francisco Nucci (PR) foi cirúrgico na última segunda-feira (4), ao questionar que o trecho do Código Civil – que impõe pagamento de honorários de sucumbência a procuradores – é descabido. Ele foi além, e acusou o trecho legal de ser corporativista. Ou seja: em resumo dá pra se interpretar que quem legislou, nesse caso, acabou favorecendo uma classe em detrimento do interesse coletivo. Este caso representa de forma simbólica, a falta de representatividade social equilibrada no atual quadro de eleitos em nosso Congresso Nacional, onde as bancadas da agricultura, saúde, dos advogados, da segurança e outras, atuam de forma sincronizada na defesa de seus próprios interesses.

A imposição, pelo Código Civil, de que sejam pagos a todos os advogados públicos – sejam eles ligados aos municípios, estados ou à União – os chamados honorários de sucumbência é clara, mas pode ser colocada em xeque. Há quem entenda que o fato da vitória judicial de um ente estatal não pode favorecer o advogado público que trabalhou na demanda.

Uma ponderação – nada jurídica – pode ser bastante interessante. Não sob a ótica legal, mas sob a moral. De fato, pensando de forma leiga – mas justa – a interpretação final e simples é de que nenhum servidor público deveria receber mais ou menos do que o previsto. Comissões, que são praxe no mundo privado, não deveriam existir no universo público. Esse talvez seja o pensamento da coletividade, mas não regra. Por isso, quanto às regras vigentes, sempre cabe a contestação. Não há como se aceitar uma regra porque é regra. Afinal o ordenamento jurídico precisa se encaixar à sociedade, e não o contrário.

No caso em tela, sobre a previsão de honorários de sucumbência a procuradores municipais, imposta pelo Código Civil do Brasil, cabe a pergunta: mesmo sendo legal – e voltemos aqui ao início do texto, onde mostramos que deputados e senadores criam, sim, leis em benefício próprio ou de seus apaniguados, é cabível ante aos anseios da sociedade?

Talvez fosse mais prudente – e conveniente – que a Câmara de Araras acatasse a regulamentação imposta pelo Código Civil – a proposta foi rejeitada (veja matéria na página 3A da edição de hoje). Mas ainda assim, valeria a pena aceitar a imposição e sepultar as contestações sobre o tema? Aceitar a regra porque é regra?