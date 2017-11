Regionais em Araras Como já foi noticiado pela Tribuna, Araras se candidatou a ser sede dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva em 2018,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Regionais em Araras

Como já foi noticiado pela Tribuna, Araras se candidatou a ser sede dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva em 2018, como também se colocou à disposição de sediar os Jogos Regionais do Idoso, no mesmo ano. Entretanto, dependerá de ratificação do governo estadual. Nos Jogos Regionais, Araras deve disputar a vaga com Santa Bárbara D’Oeste.

Abertos em Rio Claro

Já a vizinha cidade de Rio Claro está pleiteando sediar os Jogos Abertos do Interior, em 2018, fato que também depende de confirmação do governo estadual. Curioso o fato de Rio Claro se candidatar numa época ainda em crise fiscal no Brasil, e principalmente porque o mesmo município deixou de disputar os Jogos Regionais do ano passado por falta de dinheiro. Como neste ano houve mudança de governo, certamente a nova administração municipal de Rio Claro quer “apagar” a má imagem fixada em 2016.

Região esportiva

Se essas candidaturas se concretizarem em confirmações, podemos afirmar que o esporte amador de nossa região será bastante movimentado em 2018. Poderemos ter os Jogos Regionais e Jogos Regionais do Idoso em Araras, além dos Jogos Abertos do Interior em Rio Claro. Oxalá…

Eu estava lá – 1

Depois que foi rebaixado da A-1 do Paulista em 2005, o União São João disputou a Série A-2 por sete anos seguidos, na maioria das vezes com bons times e chances reais de voltar à elite. A partir de 2011, entretanto, o clube se enfraqueceu e não teve mais times competitivos. Em 2011 o União fez uma campanha mediana, e em 2012 acabou sendo rebaixado para a A-3. Nesse ano de 2012 o União teve quatro técnicos, prova de que vale mais ter um bom time do que um bom técnico. Márcio Ribeiro ficou 4 rodadas sem vencer e caiu. Voltou ao clube o “lendário” Jair Picerni, com tantas histórias magníficas no clube ararense, mas ele ficou 10 rodadas e o clube não saia da parte de baixo da tabela. Entrou Paulinho Mc Laren, e também não venceu em três rodadas. Com o time praticamente rebaixado, Marquinhos Costa assumiu e conseguiu 2 vitórias em 3 jogos, insuficiente para tirar o time de mais uma vexatória degola.

Eu estava lá – 2

Lembrando esse ano de 2012, quero registrar a ficha técnica do último jogo do União na A-2 daquele ano. Foi uma vitória por 1 a 0 contra o Noroeste, fora de casa, resultado que não evitou o rebaixamento do União. Curiosamente, o elenco contava com um jovem jogador revelado pelo União, o atacante Clayson, que mais tarde foi emprestado ao Grêmio, passou por diversos outros clubes, até chegar na Ponte Preta neste ano e chamar a atenção do Corinthians. Clayson encerrou o Brasileirão como titular do Timão campeão desta temporada. O União venceu aquele jogo contra o Noroeste no dia 1º de abril de 2012 – jogou com: Rafael Rocci; Sorin, Willian Goiano, Wilson e Ruan; Rafael, Ruegger, Marco Túlio e Matheus Souto (Clayson); Caio (Danilo) e Du Alisson (Mineiro). Técnico: Marquinhos Costa.