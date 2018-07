Regina Corrochel é indicada a receber prêmio por nível de atuação em Araras

A vereadora Regina Corrochel (PTB) foi escolhida a vereadora mais atuante de Araras segundo pesquisa com a população do município realizada pelo Instituto Tiradentes....

A vereadora Regina Corrochel (PTB) foi escolhida a vereadora mais atuante de Araras segundo pesquisa com a população do município realizada pelo Instituto Tiradentes. Segundo a assessoria da vereadora, a entrega do prêmio deve acontecer no mês que vem.

Regina teve a pontuação 75 na pesquisa, seguida dor Eduardo Elias – Du Segurança (PHS) com 72 de pontuação. Depois dos dois o mais lembrado foi Romildo Borelli – Baiano (PSD), com pontuação 67.

Conforme a assessoria de Regina, na semana passada ela foi indicada pelo Instituto Tiradentes como a vereadora mais atuante “no critério de atuação parlamentar”.

Junto com indicados de outros municípios, ela receberá do Instituto a “Medalha Alferes Tiradentes – Colar Ouro”, que será entregue em uma solenidade em São Paulo/SP.

Segundo o Instituto, “a medalha é conferida apenas aos políticos que obtiveram aprovação em enquete de opinião pública, qual foi realizada entre os dias 2 e 25 de maio deste ano, e que possuam ilibada idoneidade moral e relevantes serviços prestados em prol da comunidade”.

No ano passado a vereadora Deise Olímpio (PSC) foi escolhida pela mesma pesquisa para receber o prêmio. Um ano antes, em 2016, o então vereador Bonezinho Corrochel (PTB) foi o escolhido pela mesma pesquisa. Antes ainda, em 2015, Breno Cortella (PDT) foi o mais lembrado, considerado como o mais atuante em Araras (naquele ano Marcelo de Oliveira, do PRB, foi o segundo mais apontado seguido por Bonezinho).

“Procuro sempre trabalhar em prol dos cidadãos ararenses, apoiando e solicitando da administração pública benfeitorias para a cidade. Destaco que já aprovamos 35 projetos de lei, os quais beneficiam a população. Meu foco foi e sempre será atuar ao lado do povo”, disse Regina.

A consulta é promovida pelo Instituto Tiradentes, que tem sede em Viçosa/MG. O instituto informa que utiliza o sistema Sentio, “um software que realiza pesquisa via telefone com a população de diversas cidades do Brasil”.

Instituto Tiradentes

O Instituto Tiradentes nasceu na cidade de Viçosa, Minas Gerais, no ano de 2003. Atualmente realiza eventos de capacitação por todo Brasil com o objetivo de qualificar gestores públicos, estimulando o debate de temas pertinentes à administração pública.

O mesmo Instituto garante possuir um banco de dados com mais de 120 milhões de telefones de todo Brasil.